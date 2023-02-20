228連假4天 花蓮住房率平均7成

今年228連假有4天，花蓮住房率平均達7成，比往年少了1、2成。旅宿業者分析，今年228連假夾在農曆過年與清明連假之間，加上出國風氣盛，住房率才會減少，認為現在國旅市場已不受疫情影響。至於室內口罩雖已解禁，業者仍會自我要求戴口罩，並建議旅客做好自我防護。

今年228連假自2月25日至28日，距離農曆過年僅過了1個月，接下來1個月後就是清明節5天連假，許多人先於過年期間造訪花蓮，或是延後至清明連假才掃墓兼出門遊玩，夾在中間的228連假相較起來，住房率沒有那麼高。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，228連假前兩天住房率5、6成，第三天掉到3、4成，跟往年相比減少1、2成，主要原因是連假日期離過年很接近，且出國的旅客比較多。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦說，228連假民宿住房率幾乎全滿，假期後2天為5成，認為現在住宿方面已恢復平常淡旺季，疫情影響不大。

即日起室內口罩令解除，除了特定場所強制要求戴口罩外，其餘場所民眾可自行決定是否要戴口罩，不過，旅宿業者仍自我要求戴口罩。花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，服務人員一定會要求戴口罩，在住宿公共空間時，會建議客人戴口罩做好防護。

另外，蘇花路廊大清水明隧道於1月11日深夜發生崩坍，公路總局搶通後，現正進行上邊坡保護施工，每天上午8時至晚上9時施工管制，每整點放行15分鐘，施工現場安排1名邊坡瞭望人員監看邊坡狀況，2名交管人員警戒。搶修工程至本月24日中午12時止，228連假期間並無管制，連假過後再繼續施工。