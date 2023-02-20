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搶港澳自由行商機 桃園「兩蔣文化」有賣點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
兩蔣文化是桃園觀光亮點之一，桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今年也將封園整修至年底，以新面貌迎接旅客。本報資料照
兩蔣文化是桃園觀光亮點之一，桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園今年也將封園整修至年底，以新面貌迎接旅客。本報資料照

港澳人士來台自由行今起開放，桃園市觀旅局表示，面對疫後海外旅客的開放，桃園市有很多具潛力的觀光主題行程，包括兩蔣文化更是桃園重要歷史文化與觀光資產，雖然2月起兩蔣文化園區陸續整修中，但慈湖陵寢仍然開放。市府會設計包括會展旅遊、體育旅遊、競賽旅遊、戶外休閒旅遊，讓遊客來台第一天或最後一天都在桃園停留。

陸委會上周宣布自今日上午9點起，恢復港澳人士來台自由行，桃園市長張善政日前受訪表示，開放港澳來台灣，不只對桃園也對台灣旅遊是非常大的利多。

觀旅局長周柏吟表示，面對疫後海外旅客的開放，桃園市有很多具潛力的觀光主題行程，包括北橫戶外活動體驗、大溪歷史主題遊及都市機捷沿線景點等都是值得推薦給旅客的桃園專屬體驗。

其中，大溪擁有特殊歷史風貌，在疫情前兩蔣主題更是港澳及陸客的最愛，雖然2月起兩蔣文化園區陸續整修中，如銅像公園及停車場都自本月15日起分階段封閉，但陵寢仍開放，遊客依然可以謁陵，不受影響，待兩蔣文化園區年底整修完畢後，未來也會規畫更多展覽。

觀旅局表示，當國境開放，本地旅遊人數也會隨之減少，因此會積極爭取日韓、歐美、東南亞甚至是中南美洲旅客，而桃園為機場所在，來台國際旅客既然在桃園機場落地，更要強化旅客對桃園的認識與印象。

觀旅局表示，桃園除了大溪至拉拉山沿線保存豐富的自然資源，捷沿沿線也有許多新興建設呈現新都市面貌，值得旅客在第一天或最後一天住宿桃園並安排一日行程，包括機捷A17站的橫山書法公園和A18站的Xpark都是吸引親子和情侶到訪的景點，市府會持續和旅行社合作，開發更多特色遊程，讓國際旅客看見桃園。

儘管兩蔣文化園區將陸續整修，但大溪慈湖陵寢維持正常開放，遊客謁陵不受影響。本報資料照
儘管兩蔣文化園區將陸續整修，但大溪慈湖陵寢維持正常開放，遊客謁陵不受影響。本報資料照

桃園機場 機捷

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