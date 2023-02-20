北北基桃等3生活圈交通月票 陳建仁：按地區特性設計

有關中央促進公共運輸使用方案，針對北北基桃、中彰投、南高屏等3個生活圈推出交通月票，行政院會本周是否拍板？行政院長陳建仁今說，按各地區特性設計相關方案，照顧租屋族、中低薪購屋族、通勤族及學貸族。

陳建仁上午赴刑事局主持緝毒專案記者會時受訪說，確實有列在疫後特別條例和特別預算，就是要特別照顧租屋族、中低薪購屋族、通勤族、學貸族，這些人都需要靠大眾工具進行每天活動，所以政府會特別照顧。

他表示，相關配套措施會照顧通勤族，按各地區特性設計相關方案，讓每個國民都能得到很好照顧，感謝交通部及相關部會已做了很好規劃，有詳細結果會在院會報告，讓全民知道。

他說，希望朝野支持疫後特別條例及特別預算早日通過，除通勤預算，還有每人發6千元的預算，希望今天能討論完後，明天法案能通過，讓行政院盡快提出相關預算案，讓大家儘早得到照顧、領到6千元現金，也讓勞保、健保及台電得到補助，希望疫後大家能過幸福美滿的日子。