新冠肺炎併發症多 醫師籲口罩解封後仍須注意身體警訊

室內口罩令鬆綁，衛福部雙和醫院呼籲，民眾疫後還是得留意新冠病毒對身體的影響，特別是高風險族群，如高齡長者、5歲以下幼童、慢性病史者或是未施打疫苗的民眾；腔內科醫師陳冠元指出，曾有新冠肺炎患者久咳不止，就醫才發現不只是新冠後遺症，同時還引發其他疾病，幸好有就醫才無持續惡化。

雙和醫院指出，一名50多歲男子確診後，仍持續胸悶、胸痛，且維持數個月之久，對日常生活帶來極大影響，就醫後發現是肺小支氣管受到病毒影響導致發炎與細菌感染，隨即對症下藥，情況才逐漸紓緩。

陳冠元說明，染疫後的持續症狀，如胸悶、胸痛、易喘等呼吸道症狀、疲累與肌肉痠痛，大多數患者會在數個月內逐步緩解，若後遺症持續三個月以上且無其他原因可以解釋其症狀就可視為長新冠，更值得注意的是新冠病毒造成的其他併發症，常有民眾認為染疫後只要好好休養即可，往往忽略身體的警訊，也讓生活品質大受影響。

陳冠元分享，臨床上曾出現患者因久咳不止，讓原先的鼻竇炎狀況加重，長期鼻塞、流鼻涕、鼻涕倒流與頭痛不止，甚至影響到工作表現，直到就醫後才發現情況不只是新冠後遺症，同時還引發慢性鼻竇炎急性惡化，幸好有來門診就醫，避免情況持續惡化。

如今戴口罩規定放寬，陳冠元建議，仍不可小覷新冠病毒對身體的造成的傷害，特別是尚未接種3劑COVID-19疫苗、或有癌症、重大疾病及慢性病史的高風險族群。

另外，像是高齡長者、孕婦或未滿5歲的幼童，由於自身抵抗力較弱，也得特別注意，除戴口罩，多洗手、避免接觸眼、口、鼻，以及遠離人多、密閉等擁擠的場所，都是保護好自己的方式。