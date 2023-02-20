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一個半月內起火44件 高公局籲別亂丟菸蒂與露天燃燒

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
112和平紀念日國道收費措施。圖／高公局提供
112和平紀念日國道收費措施。圖／高公局提供

近日國道邊坡及高架橋下偶有起火事件，燃燒過程所產生的濃煙嚴重影響國道用路人行車視線，高速公路局呼籲民眾不要隨意亂丟菸蒂或將廢棄物、雜草等就地露天燃燒處理，以免影響國道行車安全及觸法。

根據高公局統計，112年1月1日至2月14日止，接獲通報國道邊坡及高架橋下起火事件共計44件，其中又以112年1月28日國3南向173.5k邊坡起火事件影響最大，當日上午10時45分接獲通報後，雖立即通知消防單位到場處理並加派水車支援，同時於國道雙向上游路段資訊可變標誌(CMS)顯示濃煙相關資訊，並協請警廣加強宣導，因風勢助長火勢蔓延，直至當日下午5時45分左右才將火勢撲滅，所幸並無造成人員傷亡，惟對國道行車秩序及車流順暢造成影響。

高工局表示，依「廢棄物清理法」第27、50條規定，亂丟菸蒂將處台幣1200元以上6000元以下罰鍰，若引起火災還可能觸犯刑法公共危險罪。再者，依「空氣污染防制法」第32、67條規定，從事露天燃燒將處台幣1200元以上10萬元以下罰鍰；如行為人係屬工商廠、場者，則處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，亦可能涉及違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例、刑法、消防法等相關規定。此外，農曆正月十六至清明節期間，亦為客家人習俗掛紙掃墓時間，高公局提醒，民眾於鄰近國道的墓區用火時務必注意安全，切勿釀成火災而影響國道行車安全。

另高公局為分散和平紀念日連假期間國道尖峰時段車流，假期間每日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及0-5時暫停收費等措施。

國道 廢棄物 高架橋

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