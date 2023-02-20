嚴重境外空汙來襲！高屏金門空品亮紅燈 電廠緊急降載

今天東北季風增強，東北風挾帶境外汙染物南下影響台灣，台灣及離島地區汙染物濃度逐漸上升，空氣品質多為橘色提醒等級，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強引發地表揚塵現象，懸浮微粒濃度上升，入夜後已逐漸趨緩。截至今上午10時止，金門及高屏地區等6處測站AQI已經達150以上的「紅色警戒」警戒等級。

根據環保署空品監測網截至今中午10時監測資料，全台6處測站亮「紅燈」，其中金門測站PM2.5濃度為110.5微克／立方公尺最高、屏東潮州測站PM2.5濃度為59.7微克／立方公尺、屏東（琉球）測站PM2.5濃度為59.1微克／立方公尺、屏東測站PM2.5濃度58.5微克／立方公尺、高雄大寮測站PM2.5濃度58.4微克／立方公尺、高雄小港測站PM2.5濃度54.8微克／立方公尺。

依照環保署監測資料及氣象局昨晚間6時氣象資料顯示，今天受到東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外汙染物南下影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署提醒大寮、小港、屏東、潮州、屏東（琉球）地區、金門地區所有族群應減少在戶外活動；南部地區、新北萬里、桃園觀音、桃園二林、桃園大城及馬公地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動。

環保署表示，已事先通知各地方政府注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要汙染源進行降載或減排，同時加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為，另也已協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間影響。