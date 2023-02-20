momo富邦媒攜手台北捐血中心　開闊年輕「新血」

全台血液庫存量拉「緊」報。台灣線上零售業龍頭富邦媒攜手台北捐血中心開闊年輕「新血」，展開為期4個月「『針』的就是你，捐血送百元mo幣」大專院校巡迴行動，3月1日至6月30日隨捐血車駛入近50所校園內，舉辦約100場募血活動，望台灣捐血觀念向下扎根，使醫療用血不虞匱乏。

富邦媒也表示，鼓勵大專青年加入挽袖捐血行列，凡完成捐血者即可獲得100元mo幣，首次捐血者再加贈限量好禮。

根據台灣血液基金會統計，截止今年2月初全國血液捐入數量少於供應數，血量呈現入不敷出的窘境，爾後更出現血液安全庫存量低於4日的急缺警示。富邦媒指出，為紓緩醫療用血短絀的狀況，此次momo與台北捐血中心募血目標鎖定於年輕族群，藉由捐血車駛入大專院校，將捐血觀念及意義帶入大專青年的生活中，並培養定期捐血的習慣，讓台灣捐血年齡年輕化，進而為血液庫存挹注一份穩定的力量。

富邦媒也說，momo鼓勵大專青年加入挽袖捐血行列，凡6月30日前至指定校園地點完成捐血者，即可領取100元mo幣，於momo購物網使用mo幣視同現金，1元mo幣價值同1元現金。首次捐血者加贈momo限量好禮，如為momo新會員另享首次消費限定1元起好康，星巴克大杯美式咖啡、麥當勞大麥克中杯可口可樂套餐、摩斯漢堡蛋堡任選大杯冰紅茶套餐等連鎖美食餐券獨享銅板價。