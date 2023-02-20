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【重磅快評】怎麼面對「台灣型極端氣候」？

聯合報／ 主筆室
建立自己的極端氣候模型是本土科學界的責任。圖為前年乾旱時南投日月潭水位下降。圖／聯合報系資料照片
建立自己的極端氣候模型是本土科學界的責任。圖為前年乾旱時南投日月潭水位下降。圖／聯合報系資料照片

昨天是節氣「雨水」，不巧的是北部、東北部多雨區只降了短短數小時毛毛雨，雨量是極有限的數毫米，中南部滴雨未降。許多縣市體察到旱象已顯，紛紛亮起或黃、或橘的水情燈號，減壓或減量供水，會否又如去年春旱，相當不樂觀；若應接著登場的梅雨遲到，甚至空梅，再接著夏天颱風遠避台灣，或者擦邊而過，今年又將難過了。這現象不奇怪，應是「台灣型極端氣候」。

唯一的好消息，是相關政府單位已警覺前景不利，至少心裡有「春雨貴如油」的少雨準備，今年開年以來確實降雨極度偏少，高雄至少已一個月滴雨未降，雖有心理準備，但做的都不是植樹治山的根本工作，多只有看到天空飄薄雲趕緊人造雨，造雨成功率幾乎為零不意外；南部幾個水庫有效蓄水率降至四成不到，甚至更低。

果農沒法不緊蹙眉頭。十二月至隔年三月是芒果抽花期，芒果抽花的特色是輪著開，不是同一時間全開，現況是高屏芒果樹開花到九成，沒人敢就此期待今年芒果豐收，若是來一陣急雨，花苞全數打掉，這個夏天沒有芒果吃。去年缺貨貴得要死玉荷包荔枝也一樣，若是一波春寒，今年收成又要大減。

如果這的確是「台灣型極端氣候」，我們該怎麼面對？沒錯，極端氣候是地球規模的大變化，還不只是「暖化」的問題，這兩年暖區、凍區的移位，科學界至今理不出頭緒；北半球、北緯四十度左右變化更為劇烈，夏天酷熱，冬天冰雪世界；麻煩的是這不是通例，也有例外，這個冬天歐洲原本擔心供暖氣源不足會很難過，未料到歐洲這個冬天均溫大升，對氣源依賴降低。

地球尺度的極端天氣確實難搞，南半球的變化又與北半球不同，南半球竟然均溫微降，這到底怎麼回事？

不必把台灣的極端變化全推給地球尺度，台灣的亞熱帶區位，高壓前緣位置，其實相對極端氣候的影響應該較小，瞭解台灣的區位特質，建立自己的極端氣候模型是本土科學界的責任；找出台灣氣候變化的原則，才能進一步談怎麼應對。

極端氣候 芒果 暖化

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