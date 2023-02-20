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25歲男子女乳症讓他游泳課被當 瘦身也沒轍 醫手術除困擾

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
患者經抽脂手術後終於恢復男兒胸部的外觀。圖／澄清醫院中港院區提供
患者經抽脂手術後終於恢復男兒胸部的外觀。圖／澄清醫院中港院區提供

一位25歲、體重85公斤的男子，從青春期就感覺胸部特別「肥大」，近幾年雖到健身房勤練，想減肥瘦身，但體重減了13公斤，卻依然有著女性般的胸部。澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠說，這是典型男性女乳症，經抽脂手術後終於恢復男兒胸部的外觀，免除困擾。

他說，男子在青春期就自覺胸部好像女性一樣，在高中上游泳課時曾被同學取笑過，從此不上游泳課。上大學的體育必修課因游泳課翹課而被當掉，跟老師溝通後，安排獨自游泳補考才畢業。這樣獨特的胸部讓他很自卑，造成心理上揮之不去的陰影，連女朋友也不敢交。

張育誠說，男性女乳症其實不是什麼羞恥的事，但有不少患者在青春期因為被同學霸凌而影響身心發展，平時都要穿著寬鬆的T-shirt或是大外套來掩飾女乳。這位患者原以為只要健身就能雕塑體態，後來才求醫治療。

他說，患者胸部宛若女性B罩杯那麼大，且有下垂現象，確認是罹患男性女乳症，經進行抽脂手術，在乳房下緣切約0.5公分開口，每個乳房抽出約400CC的腺體組織。如果男性女乳大到C或D罩杯，就需進行平胸縮乳手術，手術的複雜度也相對高。

張育誠說，男性女乳症主要是因為雌性激素和雄性激素的失衡，導致雌性激素比例增加，進而刺激男性乳腺的增大，造成乳房突出、下垂甚至腫痛等症狀。此症可能發生在一側或是雙側，也可能與個人因環境因素接受環境賀爾蒙而觸發分泌雌性激素有關。另也可能有肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺機能亢進、性染色體異常、腫瘤等原因，但也有約四分之一的男性女乳症無明顯成因。

他說，如果自覺胸部好像過大，可用食指與拇指捏起乳暈部位，若捏起部位的厚度超過 4公分，又觸碰到纖維腺體組織，極有可能患了男性女乳症。

澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠。圖／澄清醫院中港院區提供

手術 患者

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