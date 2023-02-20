本周兩波冷空氣侵襲 吳德榮曝平地氣溫降至10度時間點

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(20日)晨觀測資料顯示，迎風面雲量增多，大台北及東側海面有降水回波，大台北及東半部有局部降雨。

中央氣象局表示，今、明(20、21日)兩天東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。今日東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島，明日東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率。

吳德榮說，今晨冷空氣南下，但少了強輻射冷卻，低溫反較昨晨略高。截至4：53各地區平地最低氣溫：北部(新北石門區)11.5度，中部(嘉義東區)13.6度，南部(台南白河區)14.1度，東部(宜蘭三星鄉)13.9度。

他表示，今日氣溫續降，北台轉冷，其他地區氣溫略降；大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。各地區平地氣溫：北部11至17度，中部13至23度，南部14至27度，東部13至23度。

吳德榮說，明(21)日、周三(22日)大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴；明晚、周三清晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右，冷空氣有達「大陸冷氣團」標準的機率。

他說，周三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升，周四(23日)西半部晴、東半部偶有局部短暫雨；周五(24日)起比前波略強的冷空氣逐漸南下，北、東轉雨、氣溫降。

周六、下周日(25、26日)北台再轉冷，其他地區氣溫略降；目前模擬強度為「大陸冷氣團」的機率高，但模式調整中。下周一、二(27、28日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周六大台北、東半部有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴：下周日及周二西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。

吳德榮表示，有熱帶擾動在菲律賓東方海面活動；但最新(19日20時)各國系集模式的模擬路徑皆顯示，其在呂宋島東方北打轉、減弱消散，無論是否發展成今年首颱，對台皆不具威脅。

氣象達人彭啟明表示，昨午後開始轉變，各地都顯著略轉涼，新的一波冷空氣也伴隨境外空氣汙染物報到，建議外出戴口罩，尤其敏感性患者，如果所在地空汙指標有到三角型，敏感族群不健康等級就要多注意。

彭啟明說，北部空汙預計明天逐漸好轉，中南部則會持續累積一兩天，而冷空氣影響到周二，周三四回溫轉晴，但周五六日東北季風再增強，這陣子還不到很冷，但溫差變化多注意。