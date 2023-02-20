五校組建築聯盟進軍威尼斯 台灣常民智慧變成建築語言

台灣的鐵皮屋常被視為混亂的象徵。然而透過東海等五所大學建築系所學生的田野調查，發現鐵皮屋頂因可吸收熱量，被山區農民當成曬蔬菜的空間，成為生產系統的一環。台灣養殖場、茶園田間常見的網屋，看似簡陋的設計卻能提供遮陽、休閒娛樂等多重功能，台中新社農民甚至用網屋防止巨峰葡萄遭鳥兒啄食。「我們希望把常民智慧變成台灣的建築語彙。」由東海大學建築系主任曾瑋帶領的跨校建築團隊，花一年時間田野調查台灣建築，成果將在5月舉行的威尼斯建築雙年展台灣館中展出。

由國立台灣美術館主辦，東海大學建築系團隊策畫的「地景中未完成的協議－台灣改裝」，將代表台灣參加第18屆威尼斯建築雙年展，5月20日至11月26日於義大利威尼斯台灣館(普里奇歐尼宮)展出。策展團隊透過在台灣不同高度與緯度的農業地景調查，呈現人們為馴服環境帶來的多元建築風貌。

國美館館長廖仁義指出，歷屆威尼斯建築雙年展台灣館都以建築師為主題，此次則是首次以「教學聯盟」共同參與的方式，由東海大學建築學系師生共同完成展覽，同時也邀請國內知名建築學院：成功大學、淡江大學、逢甲大學、中原大學的建築學系學生參與。他認為，此次台灣館的展示方式，不僅具文化展示的意義，也有建築傳承的教育意義。

曾瑋表示，台灣橫跨六個氣候生態區，面對多變的地理與氣候環境，台灣建築發展出柔軟、即時反應的特性。但台灣建築教育往往套用西方系統與觀念，長期忽略台灣建築本身的特色，甚至將台灣建築汙名化。此次帶五校建築系所學生進行廣泛、全面性的田野調查，希望透過大量田調重新定義台灣建築，並從台灣的教育開始扎根。

台灣最常見的乳牛品種來自荷蘭，但乳牛需要適當的陽光照射才能保持健康。策展團隊田調時發現，高緯度乳牛品種的眼睛無法適應台灣的陽光，台灣牧場廣泛使用聚碳酸酯波紋板，減少進入牛欄的陽光量，創造更友善的養牛空間。鄉村常見、設有腳踏輪的棚屋，擁有輕鋼框架和波紋板的可移動結構。農民在棚屋中放置收音機、冰箱、電風扇、延長線，甚至在鷹架掛上祈求風調雨順和豐收的紅條，宛如另一個家。這些台灣典型建築中蘊藏的常民智慧，如果沒有經過調查和整理，無法進入台灣的建築教育之中。

策展團隊在田野調查中發現，無論是嘉義外海的蚵棚、嘉南平原上的溫室或是梨山的茶園，都可以說是人類指認、理解並適應自然作用的節氣與時序後，進一步加以「改裝」的構築性回應。策展團隊因此提出「協調者」、「二元性」、「義肢」、「內在性」、「中介」、「濾器」六大關鍵字，定義這些發生在台灣山海之間人們如何與自然衝突、妥協進而共榮的事物，提煉出面對台灣建築未來發展的可能方法。