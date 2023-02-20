健康你我他／喊媽哭有麻煩 小心電話詐騙

日麗風清的好天氣，陽光透過落地窗灑入室內，讓人心情愉悅。電話鈴響，拿起電話「喂！」電話傳來老二聲音：「媽，我是x青」、「青青喔！什麼事？」那頭哭腔：「我遇到麻煩了，你可不可以和這裡的大哥談一下！」大哥？如遭五雷轟頂，來不及答話，電話切斷了。

電話放在電視櫃上，我雙膝一軟，跪倒在地，腦子浮現凶狠大哥領著幾個小弟把我兒子團團圍住。顫抖的手撥打兒子的手機。老二個性善良隨和，但不拘小節，丟三落四的。平時打十次手機給他，七八次是轉入語音信箱。

佛祖保佑，今天不僅馬上接，聲音清亮聽起來挺精神地，我狐疑地問道：「你在哪？」「學校啊！」「你沒怎樣？」「沒有！怎麼了？」這下我明白遇上詐騙了。幾分鐘後，對方再次打來，開口還是叫媽，或許是緊繃情緒突然鬆懈，我失控怒吼：「你到底是誰呀！」對方旋即掛斷電話。

有個破綻，但當下未意識到。我家孩子皆喚小名，所以兒子不會自稱「x青 」。驚訝騙徒聲音像到都能騙過我，讓我憂心除了個資外洩外，難不成騙徒是認識兒子的人？

這次詐騙雖未損失錢財，但驚嚇指數破表，要不是適時求證，真不敢想像接下來會是什麼樣的戲碼。有人受騙上當蒙受鉅額損失，真的是捶心肝追悔莫及，詐騙集團真是害人不淺。