聽新聞
test
0:00 / 0:00

健康你我他／喊媽哭有麻煩 小心電話詐騙

聯合報／ 文／陳亞玲（中市沙鹿）
遇詐騙雖未損失錢財，但驚嚇指數破表。圖／陳亞玲提供
遇詐騙雖未損失錢財，但驚嚇指數破表。圖／陳亞玲提供

日麗風清的好天氣，陽光透過落地窗灑入室內，讓人心情愉悅。電話鈴響，拿起電話「喂！」電話傳來老二聲音：「媽，我是x青」、「青青喔！什麼事？」那頭哭腔：「我遇到麻煩了，你可不可以和這裡的大哥談一下！」大哥？如遭五雷轟頂，來不及答話，電話切斷了。

電話放在電視櫃上，我雙膝一軟，跪倒在地，腦子浮現凶狠大哥領著幾個小弟把我兒子團團圍住。顫抖的手撥打兒子的手機。老二個性善良隨和，但不拘小節，丟三落四的。平時打十次手機給他，七八次是轉入語音信箱。

佛祖保佑，今天不僅馬上接，聲音清亮聽起來挺精神地，我狐疑地問道：「你在哪？」「學校啊！」「你沒怎樣？」「沒有！怎麼了？」這下我明白遇上詐騙了。幾分鐘後，對方再次打來，開口還是叫媽，或許是緊繃情緒突然鬆懈，我失控怒吼：「你到底是誰呀！」對方旋即掛斷電話。

有個破綻，但當下未意識到。我家孩子皆喚小名，所以兒子不會自稱「x青 」。驚訝騙徒聲音像到都能騙過我，讓我憂心除了個資外洩外，難不成騙徒是認識兒子的人？

這次詐騙雖未損失錢財，但驚嚇指數破表，要不是適時求證，真不敢想像接下來會是什麼樣的戲碼。有人受騙上當蒙受鉅額損失，真的是捶心肝追悔莫及，詐騙集團真是害人不淺。

兒子 詐騙集團 騙徒

延伸閱讀

影╱徐巧芯問「有沒有接受性招待」？ 陳宗彥否認秒掛電話

電話行銷人員最討厭對方說這句話 「寧願直接掛電話」

彰化80歲老婦解除定存買黃金 被成功攔阻保住150萬老本

女子酒後狂報案 警提醒恐觸法竟稱要丟汽油彈

相關新聞

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

東北季風挾境外汙染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空汙影響持續到明天，氣象局局長鄭明典今晚間發書...

優人物／從作家、主持人到藝術家 蔡康永：只為帶給人感動

還不到上午11點開展時間，內湖白石畫廊前的人龍已蜿蜒過一個街角，以年輕人為主的觀眾翹首等待著，櫥窗裡「蔡康永創作展」六個...

醫病天地／爬山旅遊 記得備藥防高山症

春暖花開，民眾踴躍上山賞櫻、爬山或挑戰更高難度的百岳，新竹馬偕醫院家醫科醫師林倩如指出，海拔超過2500公尺的地區容易產...

228連假 警監控蘇花改車流 紓解交通

周末就是228連假，公路總局預估蘇花路廊可能湧入上萬輛次車潮，花蓮縣警局依照蘇花改中仁、仁水隧道智慧型科技監控車流設備及...

南投規模5地震 地鳴嚇壞民眾 兩周內恐餘震

南投鹿谷前天深夜發生規模五地震，距離九二一震央僅約十七公里，南投、雲林和彰化最大震度四級，許多民眾深夜被劇烈搖晃驚醒，直...

今下探13度 強陣風短暫雨到周三

北台灣昨已開始變天，今受強度預估為東北季風至大陸冷氣團間的冷空氣影響，氣象局說，北部及東北部天氣轉涼，清晨低溫約十三至十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦