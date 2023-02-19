快訊

寫得更精湛...防ChatGPT代筆學習歷程 大學將加強個申二階審查

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
東北季風挾境外汙染物影響台灣，截至今晚10時止，全台有50處空品監測站亮「橘燈」。圖／截自環保署空品監測網
東北季風挾境外汙染物影響台灣，截至今晚10時止，全台有50處空品監測站亮「橘燈」。圖／截自環保署空品監測網

東北季風挾境外汙染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空汙影響持續到明天，氣象局局長鄭明典今晚間發書發文提醒，嚴重境外移入空汙事件，呼籲民眾晚上門窗關好，不要出去淋雨。

環保局指出，受到東北季風影響，伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。今下午起東北季風增強，可能夾帶境外汙染物移入影響台灣空氣品質，台灣多處空品恐達到「橘色提醒」等級，並持續至明天。

鄭明典今晚間在臉書提醒，雨不夠，髒空氣進來了！晚上門窗關好，不要出去淋雨，嚴重的境外移入空氣汙染事件。

根據環保局空品監測網資料指出，截至今晚間10時止，桃園觀音AQI達到164、桃園大園AQI達到160、新北富貴角AQI達到162、萬里AQI達到159、金門AQI達到156、基隆AQI達到154、汐止AQI達到153、松山AQI達到152、古亭AQI達到152；全台共50處空品監測站亮「橘燈」。

環保署表示，本次空品不良的原因在於受到大陸冷高壓南下前吹東風影響，雲嘉南地區位處背風側弱風區，整體擴散條件不佳所致。今中午起東北季風增強，雖然擴散條件稍有改善，但這波東北季風可能會挾帶境外汙染物進而影響台灣空氣品質，狀況預計將持續到20日。環保署會隨時掌握狀況，即時與相關單位進行應變，也請民眾注意自身防護措施及適時減少戶外活動。

東北季風 環保署 空氣品質

延伸閱讀

晚上門窗關好！北北基空品亮紅燈 鄭明典：嚴重境外空汙移入

創下玉山最晚下雪紀錄！鄭明典曬北峰霧淞：這波水氣不足、仍未降雪

鄭明典：強烈冷氣團達標 彭啟明指周日晚又一波冷空氣

遭人要求？突刪光「不明氣球」影像 鄭明典低調回應了

相關新聞

晚上門窗關好！北北基空品亮紅燈 鄭明典：嚴重境外空汙移入

氣象局長鄭明典今天呼籲嚴重的境外移入空污事件，晚上關好門窗、不要淋雨；據環保署監測，晚間10時9測站空氣品質達紅色警示等...

一張圖看天氣！1周兩波冷空氣「強度可達冷氣團」 這天回暖後又變天

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷，冷空氣強度可達冷氣團...

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

東北季風挾境外汙染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空汙影響持續到明天，氣象局局長鄭明典今晚間發書...

台商返鄉推無煙囪產業 屏東選址建雷風塔雕塑

響應政府偏鄉經濟發展，推動無煙囪產業，屏東縣長周春米18日會見亞洲台灣商會聯合總會副總會長簡廷在，後者規畫將於屏東縣選址...

罕病兒童秀藝術才華 蔣萬安現身合照

不受身體障礙阻礙，罕病兒童用書畫才華展現自我！台北市長蔣萬安19日出席2022罕病身障者書畫創作展公益活動，與拿著獎狀的罕病兒合照...

賽德克族當靈感！世界盃青年麵包西點大賽 台灣小將奪雙冠

台灣小將的烘焙實力不可小覷，UIBC世界盃青年麵包大賽及UIBC世界盃青年西點大賽今天落幕，分別由台灣選手簡思昀、鄭捷穎...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦