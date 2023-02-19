50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

東北季風挾境外汙染物影響台灣，雲嘉南以南地區肉眼可見灰濛濛，環保署預估境外空汙影響持續到明天，氣象局局長鄭明典今晚間發書發文提醒，嚴重境外移入空汙事件，呼籲民眾晚上門窗關好，不要出去淋雨。

環保局指出，受到東北季風影響，伴隨境外汙染物移入，各地均可能發生高濃度現象。今下午起東北季風增強，可能夾帶境外汙染物移入影響台灣空氣品質，台灣多處空品恐達到「橘色提醒」等級，並持續至明天。

鄭明典今晚間在臉書提醒，雨不夠，髒空氣進來了！晚上門窗關好，不要出去淋雨，嚴重的境外移入空氣汙染事件。

根據環保局空品監測網資料指出，截至今晚間10時止，桃園觀音AQI達到164、桃園大園AQI達到160、新北富貴角AQI達到162、萬里AQI達到159、金門AQI達到156、基隆AQI達到154、汐止AQI達到153、松山AQI達到152、古亭AQI達到152；全台共50處空品監測站亮「橘燈」。

環保署表示，本次空品不良的原因在於受到大陸冷高壓南下前吹東風影響，雲嘉南地區位處背風側弱風區，整體擴散條件不佳所致。今中午起東北季風增強，雖然擴散條件稍有改善，但這波東北季風可能會挾帶境外汙染物進而影響台灣空氣品質，狀況預計將持續到20日。環保署會隨時掌握狀況，即時與相關單位進行應變，也請民眾注意自身防護措施及適時減少戶外活動。