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下周迎兩波冷空氣 北台灣轉濕冷

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今中午過後首波冷氣團南下，北台灣降溫明顯，預估將影響至周三上半天。記者侯永全／攝影
今中午過後首波冷氣團南下，北台灣降溫明顯，預估將影響至周三上半天。記者侯永全／攝影

下周將有兩波冷空氣陸續報到，今中午過後首波冷氣團南下，北台灣降溫明顯，低溫將下探至13度左右，預估將影響至周三上半天。另一波冷空氣則在周五起影響北部，228四天連假的前兩天北部濕冷，後兩天將會是晴時多雲的天氣。

周一至周三清晨夾帶冷空氣的東北季風南下，北台灣轉濕冷，強度接近大陸冷氣團等級，北部早晚低溫約13度左右，空曠地區有接近10度左右低溫，最冷時間點將落在周二晚至周三清晨，中南部早晚也會有涼意。迎風面的北部及東半部地區會有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的好天氣。周三午後東北季風減弱，氣溫逐漸回升，但北部及東半部地區仍有局部短暫雨機率。

周五下午起，另一波東北季風增強，北部不僅轉冷，雨勢也會增多，中南部影響較小。這波冷空氣將影響至下周日，27日起東北季風減弱，北部氣溫回升，預計228四天連假的後兩天，全台將會是適合出遊的好天氣。

東北季風 冷氣團 低溫

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