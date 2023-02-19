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罕病兒童秀藝術才華 蔣萬安現身合照

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
2022罕病身障者書畫創作展公益活動，畫作題材包羅萬象，貼近生活的運動場景或家庭聚會、也有小美人魚跟大恐龍，展現藝術才華。圖／臉書截圖
2022罕病身障者書畫創作展公益活動，畫作題材包羅萬象，貼近生活的運動場景或家庭聚會、也有小美人魚跟大恐龍，展現藝術才華。圖／臉書截圖

不受身體障礙阻礙，罕病兒童用書畫才華展現自我！台北市長蔣萬安19日出席2022罕病身障者書畫創作展公益活動，與拿著獎狀的罕病兒合照。展覽的畫作題材包羅萬象，貼近生活的運動場景或家庭聚會、也有小美人魚跟大恐龍，展現藝術才華。

本次2022罕病身障者書畫創作展公益活動於19日開幕，展覽開放至3月30日。蔣萬安與台北市議員秦慧珠致贈罕病兒童感謝狀，合照時小朋友紛紛比出手指愛心、Ya等手勢，相當活潑。現場也展示罕病身障兒童的才藝作品，未來更會提供表演舞台，不僅書畫天分，更能展現表演長才。

主辦單位指出，依照國民健康署的罕見疾病通報個案，國內罹患罕見疾病的病患共19225人，其中包含小腦萎縮症（企鵝家族）、成骨不全症（玻璃娃娃）、黏多醣症（黏寶寶）等。

主辦單位也強調，還有其他200多種疾病的罕見疾病患者，正透過努力學習，展現才華。因此希望在國際身心障礙日系列活動期間，舉辦書畫創作展作期間預計還有舞台表演，讓罕病身障者的問題困境與才藝，都能得到社會人士的鼓勵。

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身障者 罕見疾病 公益活動 畫作 秦慧珠 蔣萬安

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