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一張圖看天氣！1周兩波冷空氣「強度可達冷氣團」 這天回暖後又變天

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一張圖看天氣！1周兩波冷空氣「強度可達冷氣團」 這天回暖後又變天

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷。記者曾原信／攝影
未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷。記者曾原信／攝影

中央氣象局臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」表示，未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷，冷空氣強度可達冷氣團，周三白天起氣溫回升、迎風面水氣也減少，周五再有另一波冷空氣南下，氣溫再度下降。

氣象局表示，2月20日（周一）至2月22日（周三）清晨，北台灣氣溫較冷，其他地區早晚也冷，各沿海風強浪大，冷空氣強度可達冷氣團。桃園以北、東半部有局部短暫雨；新竹以南可維持多雲到晴天氣；沿海風強浪大，體感溫度更低。

2月22日（周三）至2月23日（周四）氣溫回暖有霧。清晨仍偏涼，白天逐漸回溫，東部、大台北山區有局部短暫雨，其他地區則是多雲到晴天氣；周四西半部恐因霧、低雲而影響交通。

2月24日（周五）至2月26日（周日）另一波冷空氣南下，北台灣溫度再度降低。北部、東半部地區有局部短暫雨；中南部則是多雲到晴天氣，但要注意早晚氣溫較涼；沿海風力將再度增強。氣象局表示，冷空氣強度仍有不確定，需注意最新預報，另周五仍須注意霧、低雲影響交通。

未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷，冷空氣強度可達冷氣團，周四回暖，周五另一波冷空氣南下，氣溫再度下降。圖／氣象局提供
未來一周將有2波冷空氣南下，即日起至周三清晨偏冷，冷空氣強度可達冷氣團，周四回暖，周五另一波冷空氣南下，氣溫再度下降。圖／氣象局提供

氣象局 冷氣團

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