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大型車播放「倒車中」竟是違規 交通部挨轟後改口：可研議

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大車示意圖。圖／Ingimage
大車示意圖。圖／Ingimage

不少大型車輛如貨車等為提醒用路人注意，轉彎及倒車警報裝置安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等。公路總局日前在臉書宣導，不得自行加裝大聲公，卻引發網友砲轟「不食人間煙火的山頂洞人」。交通部今表示，驗車法需符合國際規範，依照目前規定，加裝大聲公無法順利通過檢驗程序，但若能更保障用路人，可研議討論。

路上經常可以聽到車輛發出「嗶嗶嗶」車輛轉彎與倒車的警示音，提醒其他用路人注意車輛現況。但「公路總局：公路人」臉書粉專表示，大型車不可以安裝大聲公，使用大聲公的駕駛人認為這樣比較響亮清楚，但驗車時就不能通過。

公路總局在臉書粉專「公路總局：公路人」上指出，大型車不可以安裝大聲公，使用大聲公的駕駛人認為這樣比較響亮清楚，但驗車時就不能通過，合格的轉彎及倒車警報裝置，聲響為間歇式，間歇頻率同方向燈，音量分貝數亦有規定。

公路總局今表示，交通部所屬車輛安全審查中心的標準與國際同步，因各國語言多，用聲音來做辨識較容易。像是5公噸以上大客車或3.5公噸以上大貨車，均需裝設大型車轉彎及倒車警報裝置，警報裝置的音量介於75至95分貝。

公路總局表示，依照目前規定，大型車不得安裝大聲公，也不能自行變更警示的語音內容，監理單位驗車過程都會錄音、錄影，未通過檢驗者，需在8天內複驗合格，若超過6個月未複驗，車牌將會被註銷。

交通部政務次長陳彥伯表示，驗車法需符合國際規範，大型車更改警示語音若能更安全保護用路人，在音量符合分貝數的期望下，可以朝這方向研議、討論。

大型車不可以安裝大聲公。圖／取自公路總局官方臉書粉專「公路總局：公路人」
大型車不可以安裝大聲公。圖／取自公路總局官方臉書粉專「公路總局：公路人」

交通部 語音

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