大車廣播「倒車中請注意」算違規 公路總局揭原因...網轟不食人間煙火

不少大型車輛如貨車等為提醒用路人注意，轉彎及倒車警報裝置安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音；公路總局官方臉書粉專「公路總局：公路人」日前宣導不得自行加裝，結果引起網友砲轟，網友說，「提升警示性的行車安全配備，你們說不合法，公路總局果然是養一堆不食人間煙火的山頂洞人」。

路上經常可以聽到車輛發出「嗶嗶嗶」車輛轉彎與倒車的警示音，提醒其他用路人注意車輛現況。但「公路總局：公路人」臉書粉專表示，大型車不可以安裝大聲公，使用大聲公的駕駛人認為這樣比較響亮清楚，但驗車時就不能通過。

公路總局說，合格的轉彎及倒車警報裝置，聲響為間歇式，間歇頻率同方向燈，音量分貝數亦有規定。以上安審法規係調和國際標準，國際標準沒有使用語音是應考量各國語言不同，將產生車輛製造複雜度，改採用間歇式頻率聲響較容易一致。 所以現行規定，轉彎及倒車警報裝置不可以安裝大聲公廣播「倒車中請注意」、「車輛右轉彎」等語音，否則驗車無法通過。

哪些車輛必須安裝警報裝置？公路總局說，裝載砂石、土方大貨車及半拖車，以及總聯結重量及總重量12公噸以上大貨車、總聯結重量3.5公噸以上拖車、總重量5公噸以上大客車。

但這項宣導引起網友反感，有網友表示，他是職業駕駛，「上路實測，我真的認為應語音的，機車駕駛人聽到有語音播報，真的比較會禮讓，反而逼逼聲，還是有很多年紀稍長的長輩分不清處我到底要做什麼」、「我覺得這很好耶，有次在大車旁我根本不知道他突然打方向燈，是聽到車輛右轉彎才知道的」。

有網友說，「明明就是大聲公比單一音頻BBB更能提醒到旁邊的用路人，讓人更明確直覺地知道這台車現在是要做什麼，大幅降低意外，有問題的是跟不上時代的規則！明知有更好的方法，不盡快去修改制定相關規則，堅持己見，故步自封，怠惰職守，反而還想去取締解決問題的人！果然是辦公室好大的官威」、「我覺得要裝比較好，可以提醒沒注意的人。如果說要限制，應該說限制聲音多少分貝，腦袋不要太死，明明多一層交通保障」。

網友表示，「至少聽到右轉彎、左轉彎判斷會比沒辨識度的逼逼逼有效率多了，我一直以為這是法規新規定」，不過也有網友說，「每天樓下的宅急便的車都在車輛轉彎，很吵」。