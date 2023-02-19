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室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

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明起口罩解封 家樂福率先宣布：進入賣場不強制戴口罩

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福宣布，自2月20日開始，進入賣場尊重顧客意願，不強制要求佩戴口罩。記者黃筱晴／攝影
家樂福宣布，自2月20日開始，進入賣場尊重顧客意願，不強制要求佩戴口罩。記者黃筱晴／攝影

國內疫情逐漸平穩，醫療量能充足，指揮中心日前宣布自2月20日放寬室內戴口罩相關規定。

家樂福則於今日宣布，配合政府防疫規範，自2月20日開始，顧客進入賣場尊重配戴口罩意願不強制要求，如有顧客發生咳嗽情況，採取柔性勸導配戴，入口處則會持續提供顧客酒精消毒與體溫量測儀設備。

不過，家樂福員工因常面對來往顧客，考量潛在風險，仍維持進入賣場或工作場域須佩戴口罩。

根據指揮中心規定，2月20日起，除了醫療照護機構、公共運輸及特定運具之室內空間須按規定全程戴口罩，以及有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合、與年長者或免疫低下者密切接觸時建議要戴口罩之外，其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定是否戴口罩。

口罩 家樂福 疫情

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