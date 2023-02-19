營養品口感不佳 門諾醫院營養師特調補足體力

癌症治療是漫長又辛苦的過程，癌友多半在治療期間出現食慾不佳、沒有胃口進食及味覺改變等狀況。為幫助癌友補充所需營養，門諾醫院營養科團隊將營養品與市售沖泡飲品調配，讓癌友吃得進去，增加好體力。

營養品太甜、濃稠、味道不好及喝了很膩等，這是臨床上最常聽到癌友向營養師反應的問題，因此，營養科團隊將常見的營養品與市售的沖泡飲品調配，經多次的調整，找到黃金配方，希望增添營養品好感度，讓癌友能夠吃得下，為自己的健康打造更堅強的後盾。

罹患乳癌返院化療的林小姐說，每天喝營養品時內心總是相當掙扎，「真的是喝膩了！」沒想到將營養品添加麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等新配方，竟然讓營養品變得好喝又順口，補充營養不再只是例行事務。

門諾醫院血液腫瘤科醫師卓俊宏表示，癌友攝取充足均衡的營養，對於治療上的整體存活率、健康及活動力都有很大的幫助。透過營養師提供的正確飲食資訊及飲食上的建議，不僅兼顧營養與美味，更提高患者食慾，補充身體的復原力。