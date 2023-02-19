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營養品口感不佳 門諾醫院營養師特調補足體力

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院營養師團隊將營養品添加麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等新配方，讓營養品更好喝。圖／門諾醫院提供
門諾醫院營養師團隊將營養品添加麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等新配方，讓營養品更好喝。圖／門諾醫院提供

癌症治療是漫長又辛苦的過程，癌友多半在治療期間出現食慾不佳、沒有胃口進食及味覺改變等狀況。為幫助癌友補充所需營養，門諾醫院營養科團隊將營養品與市售沖泡飲品調配，讓癌友吃得進去，增加好體力。

營養品太甜、濃稠、味道不好及喝了很膩等，這是臨床上最常聽到癌友向營養師反應的問題，因此，營養科團隊將常見的營養品與市售的沖泡飲品調配，經多次的調整，找到黃金配方，希望增添營養品好感度，讓癌友能夠吃得下，為自己的健康打造更堅強的後盾。

罹患乳癌返院化療的林小姐說，每天喝營養品時內心總是相當掙扎，「真的是喝膩了！」沒想到將營養品添加麵茶、玉米濃湯、減糖奶茶等新配方，竟然讓營養品變得好喝又順口，補充營養不再只是例行事務。

門諾醫院血液腫瘤科醫師卓俊宏表示，癌友攝取充足均衡的營養，對於治療上的整體存活率、健康及活動力都有很大的幫助。透過營養師提供的正確飲食資訊及飲食上的建議，不僅兼顧營養與美味，更提高患者食慾，補充身體的復原力。

另外，很多癌友與家屬常為了是否能外食感到困惑，營養科主任鍾慧珍說，只要注意「衛生安全」、避免「生冷食物」即可。若對於食品衛生仍有憂慮，可將外帶的食品微波爐加熱殺菌，不僅癌友可安心食用，照顧者也不必為了三餐而煩惱。針對特調食譜，民眾可上網站（https://reurl.cc/GerznW）查詢。

門諾醫院營養科團隊將營養品與市售沖泡飲品調配，讓癌友吃得進去，增加好體力。圖／門諾醫院提供
門諾醫院營養科團隊將營養品與市售沖泡飲品調配，讓癌友吃得進去，增加好體力。圖／門諾醫院提供

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