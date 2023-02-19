快訊

哭了！ 陳零九9年情變 分手呼呼「承受很多壓力」

女足／太可惜！中華隊PK大戰遭逆轉錯過世界盃門票

即便體重沒下降 研究曝每周僅運動這麼久就可有效改善脂肪肝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

未來1周2波冷空氣 今午後明顯感受降溫、強度直逼冷氣團

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午過後東北季風增強，迎風面的北部及東部地區將轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。本報資料照片
午過後東北季風增強，迎風面的北部及東部地區將轉涼有雨 ，以北海岸、北部山區、宜蘭降雨較為明顯。本報資料照片

要變天了，中央氣象局表示，未來一周兩波冷空氣影響台灣，今上午各地多為多雲到晴天氣，但下午起東北季風增強，明顯感受到降溫，北部晚間低溫約16至17度、中南部18至20度，另一波東北季風預估周五晚間增強。

氣象局預報員趙竑說，由於台灣北方有冷高壓、南方有低壓環伺，影響氣壓梯度較強，相較水氣，這波冷空氣較需留意強陣風，即日起至周三全台較需留意較強陣風，氣象局已經發布陸上強風特報。

今天下午起，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風；另今天東半部含蘭嶼、綠島沿海及恆春半島易有長浪發生，目前台東已觀測到2至3米的浪高，交通往返需留意。

趙竑指出，未來一周將有兩波東北季風增強，第一波今天午後南下，強度近大陸冷氣團，北部今天午後明顯感受到降溫。今天上午各地多為晴到多雲天氣，北部及東半部民眾若較晚歸要記得攜帶雨具；東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

今天下午起東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼，並開始有局部短暫雨且一路下到周三；中南部地區為多雲到晴，感受不明顯；東北季風影響到周三清晨，周三白天減弱。即日起至周三低溫部分，預估北部低溫約13至15度，局部空曠地區下探11度、中南部低溫約18至20度，需留意早晚溫差大。

周四各地回溫，各地高溫約20度以上，甚至局部地區有機會接近25度；趙竑表示，另一波東北季風周五再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣；周六影響北部及東北部，天氣較涼，中南部地區則早晚較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

趙竑表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動蠢蠢欲動，預估明天之後有可能增強為熱帶性低氣壓（TD），但評估TD增強為今年第1號颱風珊瑚（Sanvu）的機率不高，其水氣也不會影響台灣。

另趙竑說，全台最高峰玉山在這個秋冬尚未降下初雪，上一次降雪已是2019年1月21日；這波冷空氣帶來降雪的機率也不高，水氣不多、溫度不夠低，預估降雪機率越來越低。

未來一周將受兩波冷空氣影響，首波今午後東北季風增強，可明顯感受降溫，北部及東半部民眾需攜帶雨具；另一波東北季風預估周五晚間增強。圖／氣象局提供
未來一周將受兩波冷空氣影響，首波今午後東北季風增強，可明顯感受降溫，北部及東半部民眾需攜帶雨具；另一波東北季風預估周五晚間增強。圖／氣象局提供
未來一周將受2波冷空氣影響，首波今午後東北季風增強，可明顯感受降溫，北部及東半部民眾需攜帶雨具；另一波東北季風預估周五晚間增強。圖／氣象局提供
未來一周將受2波冷空氣影響，首波今午後東北季風增強，可明顯感受降溫，北部及東半部民眾需攜帶雨具；另一波東北季風預估周五晚間增強。圖／氣象局提供

東北季風 冷氣團 天氣動態

延伸閱讀

午後變天冷空氣南下 彭啟明：中南部仍沒有降雨的訊號

半個台灣霧茫茫！12縣市濃霧特報 中南部空品「紅害」

午後變天冷空氣南下 吳德榮：周二晚起最冷、有達冷氣團機率

未來一周2波東北季風襲 明午後轉濕涼、入夜恐驟降14度

相關新聞

未來1周2波冷空氣 今午後明顯感受降溫、強度直逼冷氣團

要變天了，中央氣象局表示，未來一周兩波冷空氣影響台灣，今上午各地多為多雲到晴天氣，但下午起東北季風增強，明顯感受到降溫，...

油價再降 中油：20日起汽、柴油各調降0.1元

台灣中油宣布，明（20）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油...

旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

南台灣久旱少雨旱象日益嚴重，南科LM區蓮潭滯洪池目前已一片乾涸，較往年提早，原有「湖畔第一排」美景淪為「草原」，還有還飄...

石門水庫竟出現雲海飄渺如仙境！ 北資區：罕見景象

桃園市石門水庫本月12日出現罕見雲海，今天早上又因天氣因素出現雲海，層層迷濛雲霧籠罩水庫壩頂之上，十分美麗，水利署北區水...

區間測速破解法已被「反破解」 官民諜對諜別跟荷包過不去

台2線龍洞段警方實施區間測速，50天內違規跨越雙黃線的罰單竟是超速的8倍，警方調閱影像發現，許多跨越雙黃線的車輛，不是要超車，因為前方根本沒車，推論駕駛人誤信網路謠言，以為這樣可以避開區間測速。 這不是謠言，區間測速是真的被破解，只是也被反破解了，官民諜對諜上演中，用路人還是別和荷包開玩笑。...

兩樣情！南部缺水、北部穩定 石門水庫高水位供灌無虞

南台灣降雨30年最少出現旱象，中北部去年連續颱風和降雨供水穩定，南北不同，水利署北區水資源局今天上午表示，南部缺水抗旱，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦