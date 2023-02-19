未來1周2波冷空氣 今午後明顯感受降溫、強度直逼冷氣團

要變天了，中央氣象局表示，未來一周兩波冷空氣影響台灣，今上午各地多為多雲到晴天氣，但下午起東北季風增強，明顯感受到降溫，北部晚間低溫約16至17度、中南部18至20度，另一波東北季風預估周五晚間增強。

氣象局預報員趙竑說，由於台灣北方有冷高壓、南方有低壓環伺，影響氣壓梯度較強，相較水氣，這波冷空氣較需留意強陣風，即日起至周三全台較需留意較強陣風，氣象局已經發布陸上強風特報。

今天下午起，桃園至台南、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區，以及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風；另今天東半部含蘭嶼、綠島沿海及恆春半島易有長浪發生，目前台東已觀測到2至3米的浪高，交通往返需留意。

趙竑指出，未來一周將有兩波東北季風增強，第一波今天午後南下，強度近大陸冷氣團，北部今天午後明顯感受到降溫。今天上午各地多為晴到多雲天氣，北部及東半部民眾若較晚歸要記得攜帶雨具；東半部地區、恆春半島有零星短暫雨。

今天下午起東北季風增強，北部及東北部地區天氣轉涼，並開始有局部短暫雨且一路下到周三；中南部地區為多雲到晴，感受不明顯；東北季風影響到周三清晨，周三白天減弱。即日起至周三低溫部分，預估北部低溫約13至15度，局部空曠地區下探11度、中南部低溫約18至20度，需留意早晚溫差大。

周四各地回溫，各地高溫約20度以上，甚至局部地區有機會接近25度；趙竑表示，另一波東北季風周五再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴天氣；周六影響北部及東北部，天氣較涼，中南部地區則早晚較涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

趙竑表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動蠢蠢欲動，預估明天之後有可能增強為熱帶性低氣壓（TD），但評估TD增強為今年第1號颱風珊瑚（Sanvu）的機率不高，其水氣也不會影響台灣。