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兩樣情！南部缺水、北部穩定 石門水庫高水位供灌無虞

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
南台灣旱象吃緊，桃園市石門水庫蓄水達八成以上，至5月的農灌及民生用水供應穩定。記者曾增勳／攝影
南台灣旱象吃緊，桃園市石門水庫蓄水達八成以上，至5月的農灌及民生用水供應穩定。記者曾增勳／攝影

南台灣降雨30年最少出現旱象，中北部去年連續颱風和降雨供水穩定，南北不同，水利署北區水資源局今天上午表示，南部缺水抗旱，中北部去年因為颱風雨和連續降雨，水庫入流量大，至今蓄水維持高水位，預估至5月，民生、一期稻作供灌穩定。

南台灣水情吃緊、為30年來最旱，面臨減壓、減量供水，台灣北部地區民眾較幸運，至今水庫蓄水率維持高水位，北區水資源局表示，最近北部一期稻作插秧春耕及民生需求，用水量大用水，石門水庫水位下降，至今天早上，水位達到240.86公尺、蓄水量為1.7億噸、蓄水率仍達到83.2%， 蓄水仍超過八成。

今年2月以，北部進入一期稻作春耕階段，農業灌溉用水需求較大，從一月滿庫之後，石門水庫水位下降，至今維持在八成以上，北區水資局表示，評估石門水庫供水，在5月底前，包括民生用水、一期稻作農灌用水可穩定供水鄉。

之後石門水庫蓄水量，將看接連而來的春雨、梅雨季節雨量多寡，如果水庫供水可銜接至7、8月的颱風季節，挹注水量，樂觀石門水庫今年民生、農業及工業供水穩定。

桃園市石門水庫蓄水達八成以上，保持高水位，遊客搭船遊湖欣賞景色。記者曾增勳／攝影
桃園市石門水庫蓄水達八成以上，保持高水位，遊客搭船遊湖欣賞景色。記者曾增勳／攝影
桃園市石門水庫蓄水達八成以上，保持高水位，遊客搭船遊湖欣賞景色。記者曾增勳／攝影
桃園市石門水庫蓄水達八成以上，保持高水位，遊客搭船遊湖欣賞景色。記者曾增勳／攝影

石門水庫 缺水

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