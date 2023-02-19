旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了

南台灣久旱少雨旱象日益嚴重，南科LM區蓮潭滯洪池目前已一片乾涸，較往年提早，原有「湖畔第一排」美景淪為「草原」，還有還飄有死魚惡臭味，讓鄰近住戶苦不堪言，咸盼老天爺早日降甘霖紓解旱象。

水情不佳，嘉南灌區（含曾文，烏山頭，白河水庫灌區）一期作，已經連續2年休耕，春節後旱象持續惡化，經濟部災害緊急應變小組今昨天召開第3次工作會報，因南部降雨不佳、水情嚴峻，已決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，因應水情不佳，台南早已啟動抗旱水井等諸多抗旱措施，推估可供水至8月。

為抗旱、節水，相關單位日來繃緊神經，但老天爺就是不幫忙；因久旱不雨，南科LM區蓮潭滯洪池目前已一片乾涸，較往年至少提早1、2個月以上。居民說，印象中除2019及2021年滯洪池才乾涸，通常可撐至3、4月不成問題，旱象可見一斑。