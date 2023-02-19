旱象嚴重 南科蓮潭滯洪「湖畔第一排」又變草原了
南台灣久旱少雨旱象日益嚴重，南科LM區蓮潭滯洪池目前已一片乾涸，較往年提早，原有「湖畔第一排」美景淪為「草原」，還有還飄有死魚惡臭味，讓鄰近住戶苦不堪言，咸盼老天爺早日降甘霖紓解旱象。
水情不佳，嘉南灌區（含曾文，烏山頭，白河水庫灌區）一期作，已經連續2年休耕，春節後旱象持續惡化，經濟部災害緊急應變小組今昨天召開第3次工作會報，因南部降雨不佳、水情嚴峻，已決定自3月1日起嘉義地區調整為減壓供水黃燈、台南地區調整為減量供水橙燈，因應水情不佳，台南早已啟動抗旱水井等諸多抗旱措施，推估可供水至8月。
為抗旱、節水，相關單位日來繃緊神經，但老天爺就是不幫忙；因久旱不雨，南科LM區蓮潭滯洪池目前已一片乾涸，較往年至少提早1、2個月以上。居民說，印象中除2019及2021年滯洪池才乾涸，通常可撐至3、4月不成問題，旱象可見一斑。
諷刺的是，南科LM區住戶，不乏為附近南科園區工程師，居民素質高也熱心，當地善化蓮潭里素有「南科富人里」、「南科善人里」稱謂，蓮潭滯洪池附近住戶坐擁水色美景，居處環境更讓外界稱羨，只是眼前因旱象，昔日湖光美景消失，昔日「湖畔第一排」淪為大草原，不少居民苦笑說，原來住處景色變幻莫測，但乾涸死魚臭味真的吃不消，只盼老天爺多給力，拜託速賜點雨水。
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