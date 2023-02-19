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汙染南移南市空品紅色警示 環局：午後留意境外汙染

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區今天空品不佳，環保局加強洗街。記者鄭惠仁／翻攝
台南市區今天空品不佳，環保局加強洗街。記者鄭惠仁／翻攝

弱北風導致汙染物逐步南移，台南昨天起空氣品質狀況不佳，有多個測站呈現紅色警示，雖然午後逐漸改善，但今天上午安南、台南測站都曾同時出現紅色警示，目前舊市區也依然紅色警示，市府也啟動應變，加強主要道路的洗街等措施。

台南市環保局表示，今天因上風處汙染物往南傳輸，並受逆溫與混合層較低而偏低，加上濃霧，使得汙染物累積致空品普遍不佳，且應留意午後境外汙染；上午7時，安南及台南測站都已達到紅色警示。因應未來擴散條件不佳，以及夜間至清晨易有汙染物隨北風南移，自18日起南市政府已成立防制指揮中心，持續執行多項應變防制作為，守護市民健康。

環保局長 許仁澤提醒，今日午前垂直擴散不佳，AQI橘色提醒至紅色警示，今天午後至20日午前，境外汙染影響，AQI易達橘色提醒。20日午後，境外汙染緩解，空氣品質逐步改善；預估20日午前空品較不佳，要注意防護。

環保局表示，昨起已啟動加強汙染管制與健康防護提醒等應變措施，包括發布空氣品質惡化警示訊息，提醒避免戶外運動、外出佩戴口罩、教育局戶外課程改至室內等；加強高汙染車輛管制、啟動無人機（UAV【UAV】無人飛行器（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）又稱無人航空載具或無人飛行器系統（Unmanned Aircraft System，UAS），也就是一般所稱的無人機，意指不需要駕駛員登機駕駛的各式遙控飛行器。無人機通常使用遙控、導引或自動駕駛來控制，已廣泛運用在商業、軍事、科學研究、探勘、休閒娛樂、救災等各種領域。）執行露天燃燒空拍稽查；通報前60大公私場所污落實染防制設備操作，並抽查是否依規定操作；通報75處大型工地做好加強物料堆置覆蓋及工地範圍灑水等作業以抑制揚塵；針對人口密集區域主要道路洗街。

台南 空氣品質 空汙

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