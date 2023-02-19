汙染南移南市空品紅色警示 環局：午後留意境外汙染

弱北風導致汙染物逐步南移，台南昨天起空氣品質狀況不佳，有多個測站呈現紅色警示，雖然午後逐漸改善，但今天上午安南、台南測站都曾同時出現紅色警示，目前舊市區也依然紅色警示，市府也啟動應變，加強主要道路的洗街等措施。

台南市環保局表示，今天因上風處汙染物往南傳輸，並受逆溫與混合層較低而偏低，加上濃霧，使得汙染物累積致空品普遍不佳，且應留意午後境外汙染；上午7時，安南及台南測站都已達到紅色警示。因應未來擴散條件不佳，以及夜間至清晨易有汙染物隨北風南移，自18日起南市政府已成立防制指揮中心，持續執行多項應變防制作為，守護市民健康。

環保局長 許仁澤提醒，今日午前垂直擴散不佳，AQI橘色提醒至紅色警示，今天午後至20日午前，境外汙染影響，AQI易達橘色提醒。20日午後，境外汙染緩解，空氣品質逐步改善；預估20日午前空品較不佳，要注意防護。