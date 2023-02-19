聽新聞
test
0:00 / 0:00
石門水庫竟出現雲海飄渺如仙境！ 北資區：罕見景象
桃園市石門水庫本月12日出現罕見雲海，今天早上又因天氣因素出現雲海，層層迷濛雲霧籠罩水庫壩頂之上，十分美麗，水利署北區水資源局副局長郭耀程說，「人在現場，感覺雲海很明顯」，石門水庫出現雲海十分少見，感覺有如仙境。
大溪區石門水庫標高250公尺，位於溪州山、石門山之間大壩標高133.1公尺，上游是蓄水區，下游是後池及大漢溪開闊河床，在此高度一般較不易形成雲海現象，黃姓登山客說，最近清晨爬石門山遇到雲海，初時以為雲霧，登高眺望才發現竟是雲海。
郭耀程今早到石門水庫發現大壩出現雲海，看到許多攝影愛好者架好角架拍攝取鏡，他說，石門水庫本月12日清晨，溫度較低時，在最近冷熱天氣種種因素巧妙組合，沉降的層雲團受谷風漸次堆移往水庫上游，累積在後池上方後形成雲海，層雲高度不夠，先是聚集在後池池面上方，而後堆疊高度超過壩頂後再翻越壩頂而上，形成水庫壩區一片雲海，今天大壩區雲海再度出現，十分美麗。
整個石門水庫出現雲海現象並不常見，郭耀程表示，過去2、3年乾旱旱災，石門水庫沒有出現過雲飄渺的雲海景象，今年天氣水霧多、天氣變化大，出現雲海，在現場的感受就很明顯，也是難得一見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言