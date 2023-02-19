石門水庫竟出現雲海飄渺如仙境！ 北資區：罕見景象

桃園市石門水庫本月12日出現罕見雲海，今天早上又因天氣因素出現雲海，層層迷濛雲霧籠罩水庫壩頂之上，十分美麗，水利署北區水資源局副局長郭耀程說，「人在現場，感覺雲海很明顯」，石門水庫出現雲海十分少見，感覺有如仙境。

大溪區石門水庫標高250公尺，位於溪州山、石門山之間大壩標高133.1公尺，上游是蓄水區，下游是後池及大漢溪開闊河床，在此高度一般較不易形成雲海現象，黃姓登山客說，最近清晨爬石門山遇到雲海，初時以為雲霧，登高眺望才發現竟是雲海。

郭耀程今早到石門水庫發現大壩出現雲海，看到許多攝影愛好者架好角架拍攝取鏡，他說，石門水庫本月12日清晨，溫度較低時，在最近冷熱天氣種種因素巧妙組合，沉降的層雲團受谷風漸次堆移往水庫上游，累積在後池上方後形成雲海，層雲高度不夠，先是聚集在後池池面上方，而後堆疊高度超過壩頂後再翻越壩頂而上，形成水庫壩區一片雲海，今天大壩區雲海再度出現，十分美麗。