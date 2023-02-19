就是明天！辦護照網路預約變好搶了 大幅擴增至1500個名額

隨著疫情趨緩，國人瘋出國，去年下半年至今年申辦護照人潮激增，尤其農曆春節假期過後，外交部領事事務局及外交部四個辦事處湧入大批民眾排隊申辦護照。領務局說，20日起，網路預約名額將自每天480名大幅擴增至1500名，開放預約時間從20天延長至60天。

申辦護照如果透過網路預約，指定時間抵達，大約10分鐘內可完成辦理，相當方便。

今年申辦護照人潮更勝去年，為減少民眾排隊等候時間，領務局日前已改採直接抽取號碼牌模式，民眾無須再先經排隊等候預審書表後才領取號碼牌。

領務局說，為進一步便民，自2月20日起，領務局及外交部四個辦事處將改採大幅擴大網路預約之方式受理護照申請案，以領務局為例，網路預約名額將自每日480名大幅擴增至1500名，且開放預約時間也從20天延長至60天，各辦事處亦將在最大幅度放寬預約名額。

領務局說，完成預約民眾，只需要依照預約時間，到領務局報到抽號碼牌並遞件申請，無須再久候排隊。如果有商務洽公或人道考量等急需出國之情形及因其他特殊因素來不及預約者，可檢具證明文件，到領務局以「速件」方式臨櫃申辦。

如果不使用網路預約者，領務局說，可委託旅行社送件，或首辦者到戶所申請。

此外，領務局說，因護照申請量已超過正常的製發量甚多，在不得已情形下，護照發照時間由6個工作天修正為10個工作天，希望民眾諒解。