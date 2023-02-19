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南投深夜規模5.0地震 氣象局：與921斷層錯動不同 2周內有規模4餘震
南投昨晚間11時49分發生規模5.0地震，震央位於南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，其中南投縣信義鄉、竹山、民間等地最大震度達4級。氣象局表示，南投規模5.0地震深度主要在較深的破碎帶，與921地震的斷層錯動不同，預估2周內會有規模3至4級的餘震。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，將南投昨晚間發生的規模5.0地震及斷層，與921地震震央進行套疊，發現正好在大茅埔-雙冬斷層、大尖山斷層、初鄉斷層及車籠埔斷層周邊，昨晚發生的地震與921地震震央距離約17公里，提醒未來幾天仍要注意地震。
除了昨晚南投發生規模5地震，今早宜蘭員山也發生規模4地震。氣象局地震測報中心副主任吳建富說，斷層地震深度15公里已是極限，南投昨晚的地震深度約18公里，因此研判是在較深的破碎帶，與921地震不同；921地震深度約7至8公里，斷層錯動、板塊擠壓過程將應力傳到西部平原。
吳建富表示，南投昨晚規模5.0的地震因在較深的破碎帶，因此餘震不會那麼多，但不排除未來2周內會有規模3至4的餘震；至於今早宜蘭的規模4.6地震，主因為板塊隱沒，與菲律賓海板塊隱沒歐亞板塊有關；該區地震多，台灣約有7成地震都在東北部，預估未來仍會有餘震，但規模會較小。
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