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科工南館設環保洗衣精補充站 自備容器售價便宜6成以上
台塑生醫和科工館合作，即日起在科工館南館演講廳入口前戶外平台設置「洗衣精補充站」，帶領社區一起做環保，源頭減塑愛地球。消費者只要自備空瓶，就可以以每公升40元優惠價格買到相當於市售119元的瓶裝洗衣精。
科工館表示，機台本身專利技術的客製化流量設計，讓消費者最低5元就可以自助補充，24小時隨時可購買。除了投幣外，也新增行動支付LINE Pay服務，付款更便利。現在直營機台還享有9折優惠，活動至2月28日。
環保署2020年資料統計，台灣每年耗用240萬噸塑膠，其中60萬噸作為包裝使用占25%。每年全球的塑膠生產量則高於4億公噸，但實際回收率僅有9%，剩下均棄置成為垃圾。生活中製造出比想像還多的塑膠廢材，即使政府施行限塑政策，卻因民眾消費及生活習慣未改變，導致一次性塑膠製品不減反增。
科工館表示，機台內採用的洗衣精的台塑生醫通過環保標章認證的「環保洗衣精」，洗淨有效成分達CNS規範的15%以上，且生物分解度大於95%，容易被生物分解，殘留於水中的清潔劑較少，友善且降低危害環境。並通過第三方單位驗證無甲醛、螢光劑及三氯沙等有害物質。洗衣精補充站不僅減少包裝、運輸、上架通路運營及回收成本等，還將節省的成本回饋給消費者。
有消費者反應，希望可以增加銷售產品品項，像是人體洗劑洗髮及沐浴乳，但因現行化妝品法規限制，此類型的生活消費品暫時無法以此分裝模式作補充。希望政府在推行減塑的同時，也能適時調整法規，以因應現實狀況。
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