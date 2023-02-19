後疫情時代…北市消費爭議 藝文、旅遊近年首躋身前五大

台北市法務局今天公布北市去年一整年消費申訴案件共1萬8753件，較前一年度(110年)1萬9400件略降3%，仍居全國之冠。消費爭議最多的五大類型，依序為「網路電視購物類」3054件、「運輸類」1724 件、「藝文表演類」1195件、「線上遊戲類」986件、及「旅遊類」842件。

北市法務局分析，去年度躋身前五大消費爭議類型，隨著後疫情時代來臨、管制政策鬆綁、大型戶外活動 ，休閒娛樂消費增加，導致「藝文展演類」及「旅遊類」近年首度擠身前五大爭議件數。

根據法務局統計，去年消費申訴案件排行第1的為「網路電視購物類」共3054件，儘管較110年總數3207件略減，但仍居排名最多，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。榜首由「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」所經營之蝦皮購物網站597件蟬聯，較110年937件下降36%。

法務局表示，為有效管理網路購物平台業者，市府已於111年11月18日訂定發布「北市網路購物平台管理辦法」，要求平台業者應管理平台賣家，並建立交易確認及消費爭議處理等機制，提升網購交易安全及保障消費者權益。

至於排名第2為「運輸類」共1724件，其中以「外送平台類」為大宗，計有1319 件，榜首由「富胖達股份有限公司(Foodpanda)」蟬聯， 計1048件最多(較110年559件暴增1.9倍)，也是本年度榜單中案量唯一破千者，占該類(外送平台)案件量8成，主因為111年6月收取平台費爭議，北市受理約422件申訴案。

排名第3為「藝文展演(含表演、展覽)類」，共1195件，為近年首次登上類型排行榜，究其原因，為音樂會及演唱會等表演活動因停 辦、改期或表演者更動及購票等衍生爭議。榜首為111年8月舉辦「S2O潑水音樂祭」之「有限公司(SPUNITE)」，此事件北市受理約538件申訴案，占總案件量45%。

排名第4名為「線上遊戲類」共986 件，較110年1350件減少近三成。常見爭議原因為帳號遭停權、系統問題及退費爭議等。榜首由 「香港商動視暴雪有限公司」142件蟬聯，其中以「魔獸世界:燃燒的遠征」及「鬥陣特攻2」兩款遊戲遭訴最多，其次則為「遊戲橘子數位 科技股份有限公司」共計133件，以「新楓之谷」與「天堂M」兩款遊 戲爭議較多。

排名第5名為「旅遊類」計有 842 件，亦為近年首次登上類型排行榜。研判係受疫情逐步解封影響，民眾購買住宿、泡湯、按摩、國內 外交通票券或旅遊行程增多，衍生票券取消、使用效期等相關爭議。本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司(KLOOK)」，計160 件最多。

法務局表示，消費者如有消費疑義，可上北市法務局消保網查詢相關訊息，亦可撥打消費者服務專線「1950」或 02-27256169洽詢。倘有法律方面問題，財團法人法律扶助基金會台北分會，每週一及週四上午9點至12點，在北市府市政大樓中央東區「消費諮詢及法 律扶助」，辦理消費爭議法律諮詢及債務清理法律扶助服務，亦歡迎於服務期間至現場洽詢，或撥打02-4128518轉2向其電話法律諮詢中心。