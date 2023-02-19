半個台灣霧茫茫！12縣市濃霧特報 中南部空品「紅害」

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，桃園至台南、南投及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

氣象局說，預計影響至今天上午，影響區域：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、馬祖地區。

氣象局說，今天上午各地仍為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，中午之後東北季風增強，迎風面的北部及東半部轉為有局部短暫雨的天氣，其他地區為多雲。

溫度方面，中部以北低溫14至16度，其他地方17至19度，白天高溫中部以北及宜花22至24度，下午起隨著東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他高溫約26至28度，高屏內陸有局部高溫有29度左右，中南部日夜溫差稍大，留意溫度變化適時調整穿著。

此外，西半部地區及金馬易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全，交通往返留意航班資訊；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；下午起東北風明顯增強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部及東部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，鄰近海邊活動注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天東北季風增強，中國北京至上海一帶PM2.5約80至120微克／立方米，中午起東北季風增強，可能挾帶境外汙染物移入影響台灣空氣品質，多為橘色提醒等級，將持續至明天。