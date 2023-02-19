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午後變天冷空氣南下 吳德榮：周二晚起最冷、有達冷氣團機率

聯合報／ 記者胡瑞玲董俞佳／台北即時報導
上午各地晴朗，下午起冷空氣南下，北、東雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降。本報資料照片
上午各地晴朗，下午起冷空氣南下，北、東雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨各地晴朗，西半部及馬祖有低雲或霧，東側海面有降水回波，東半部零星少量飄雨。

他說，上午各地晴朗，西半部及馬祖有霧；下午起冷空氣南下，北、東雲量增多，轉有局部雨，氣溫下降；北部11至25度，中部13至29度，南部13至31度，東部15至28度。

明天氣溫續降，北台灣轉冷，其他地區轉涼；吳德榮說，周二晚、周三晨氣溫降至最低，部分縣市平地最低氣溫仍可降至10度左右；冷空氣強度明顯比上波弱，但仍有達大陸冷氣團標準的機率。明天至周三大台北、東半部持續有局部短暫雨的機率，桃園以南多雲時晴。

吳德榮說，周三白天起白天冷空氣減弱，氣溫逐日回升。周四西半部晴、東半部偶有局部短暫雨。冬天尚未結束，周五起另一波冷空氣逐漸南下，周六、下周日氣溫持續下降，北台灣再轉冷。強度模式調整中，待觀察。

他說，系集模式模擬顯示，菲律賓東方海面，有今年第一個熱帶擾動活動的跡象，歐洲（ECMWF）系集模擬路徑在呂宋島東方減弱、消散，美國（GEFS）系集模擬路徑則呂宋島東方打轉。無論其是否發展？對台皆不具威脅。

至於2月即有熱帶擾動是異常嗎？他表示，並不算，因氣候資料顯示，西北太平洋每個月皆曾有颱風生成的紀錄。

吳德榮 冷氣團 天氣動態

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