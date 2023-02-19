南投地牛翻身 震央鹿谷居民：搖很大還有地鳴聲

18日晚間11點49分南投縣發生芮氏規模5有感地震，震央位於南投縣鹿谷鄉，南投縣政府南南東方23.4公里 ，地震深度18.2公里。南投縣許多民眾深夜中被劇烈搖晃驚醒，直喊「搖好大、嚇壞了」、住在鹿谷的黃小姐說，鹿谷搖很大，還有地鳴聲，驚醒後都有點不敢睡了。

中央氣象局資料顯示，南投縣、雲林縣地區最大震度4級，嘉義縣、台中市、嘉義市、台東縣、台南市、花蓮縣地區最大震度3級，高雄市、苗栗縣、澎湖縣地區最大震度2級，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、新北市地區最大震度1級。

因為地震發生在深夜，中部地區民眾都感到明顯搖晃，南投縣民感受更明顯，南投市林小姐說「抖那一下，好大力」「才剛睡著、瞬間清醒」、「睡到嘎冷筍」南投縣消防局清查後，幸好並無災情傳出。