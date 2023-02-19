南投深夜規模5地震 居民驚醒：玻璃差點掉下來

今天深夜11時49分地牛翻身！震央在南投鹿谷，芮氏規模達5.0，因搖晃力道感受明顯，又在深夜，勾起南投人對921當晚的回憶，不少人被嚇醒，臉書地方社團網友也頻發文直呼可怕。南投縣消防局則表示，目前尚無接獲災情回報。

中央氣象局地震報告指出，今天深夜11時49分發生規模5.0地震，震央南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，南投全縣有感，最大震度達4級，信義、竹山、名間 4級；日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓3級；埔里、奧萬大、合歡山2級。

南投縣周邊縣市，雲林、彰化部分地區最大震度也達4級，嘉義縣市、台中、台東、台南、花蓮3級，高雄、苗栗、澎湖2級，宜蘭、新竹、桃園、新北1級。

因地牛翻身又在深夜，且感受明顯，不少南投人從睡夢中驚醒，甚至又想起921地震，引發地方熱議，有人討論搖晃力道很大、是左右搖、家中玻璃差點掉下來等，更多人直呼可怕、有嚇到，也有人善心提醒這陣子子別上山、小心落石。