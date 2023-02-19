南投深夜規模5地震 居民驚醒：玻璃差點掉下來
今天深夜11時49分地牛翻身！震央在南投鹿谷，芮氏規模達5.0，因搖晃力道感受明顯，又在深夜，勾起南投人對921當晚的回憶，不少人被嚇醒，臉書地方社團網友也頻發文直呼可怕。南投縣消防局則表示，目前尚無接獲災情回報。
中央氣象局地震報告指出，今天深夜11時49分發生規模5.0地震，震央南投縣鹿谷鄉，地震深度18.2公里，南投全縣有感，最大震度達4級，信義、竹山、名間 4級；日月潭、魚池、南投市、玉山、國姓3級；埔里、奧萬大、合歡山2級。
南投縣周邊縣市，雲林、彰化部分地區最大震度也達4級，嘉義縣市、台中、台東、台南、花蓮3級，高雄、苗栗、澎湖2級，宜蘭、新竹、桃園、新北1級。
因地牛翻身又在深夜，且感受明顯，不少南投人從睡夢中驚醒，甚至又想起921地震，引發地方熱議，有人討論搖晃力道很大、是左右搖、家中玻璃差點掉下來等，更多人直呼可怕、有嚇到，也有人善心提醒這陣子子別上山、小心落石。
南投縣消防局表示，地震發生後至今未接收到轄內有任何相關災情回報，後續將持續關注。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言