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23:49南投芮氏規模5地震 最大震度4級、各地有感

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23:49南投芮氏規模5地震 最大震度4級、各地有感

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天深夜11點49分南投縣發生芮氏規模5有感地震。圖／氣象局提供
今天深夜11點49分南投縣發生芮氏規模5有感地震。圖／氣象局提供

今天深夜11點49分南投縣發生芮氏規模5有感地震，最大震度4級，震央位於南投縣鹿谷鄉，南投縣政府南南東方23.4公里 ，地震深度18.2公里。

各地震度級：

南投縣、雲林縣、地區最大震度4級，嘉義縣、台中市、嘉義市、台東縣、台南市、花蓮縣地區最大震度3級，高雄市、苗栗縣、澎湖縣地區最大震度2級，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、新北市地區最大震度1級。

南投地牛翻身 震央鹿谷居民：搖很大還有地鳴聲

記者江良誠／南投即時報導

18日晚間11點49分南投縣發生芮氏規模5有感地震，震央位於南投縣鹿谷鄉，南投縣政府南南東方23.4公里 ，地震深度18.2公里。南投縣許多民眾深夜中被劇烈搖晃驚醒，直喊「搖好大、嚇壞了」、住在鹿谷的黃小姐說，鹿谷搖很大，還有地鳴聲，驚醒後都有點不敢睡了。

中央氣象局資料顯示，南投縣、雲林縣地區最大震度4級，嘉義縣、台中市、嘉義市、台東縣、台南市、花蓮縣地區最大震度3級，高雄市、苗栗縣、澎湖縣地區最大震度2級，宜蘭縣、新竹縣、桃園市、新北市地區最大震度1級。

因為地震發生在深夜，中部地區民眾都感到明顯搖晃，南投縣民感受更明顯，南投市林小姐說「抖那一下，好大力」「才剛睡著、瞬間清醒」、「睡到嘎冷筍」南投縣消防局清查後，幸好並無災情傳出。

南投 地震

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