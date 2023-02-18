「粉紅超跑」名不虛傳 22小時急行軍78公里 暫歇後再連夜趕路

白沙屯媽祖9天8夜進香之旅進入尾聲，今天凌晨從雲林北港朝天宮起轎，由於時間緊迫，以急行軍方式， 今晚9時50許，停駕彰化縣伸港福安宮，至此歷時22小時，路途長達78公里，速度是來程每天的3到4倍，無論抬轎者及香燈腳都是體力的考驗，十分辛苦。

白沙屯媽祖12日凌晨出發後，沿途行經苗栗、台中、彰化、雲林，昨日抵達北港朝天宮，昨晚11點40分舉行進火儀式，隨即回程，預計36小時內帶著萬年香火回宮，將於20日下午4點將回到拱天宮。

白沙屯媽祖來程，因時間安排安充裕，無論停、駐轎或者信眾躦轎腳，都盡量「有求必應」，甚至許多路線與行程都是過去所沒有， 讓信眾都十分驚喜。

但回鑾因時間很趕，為了趕行程，沿途幾乎都是急行軍，除不接受躦轎腳外，歇息時間也很短，只有中午在彰化王功福安宮停駐2個小時，讓抬轎者及香燈腳有較長休息時間，但隨即又再趕路。

尤其是沿著海線回鑾，東北季風較強，日夜溫差大，夜裡更有濃霧，更是辛苦，不過信眾依然熱情，夾道相迎，甚至燃放鞭炮、煙火，到晚間9時50分許抵達伸港福安宮，福安宮主任委員曾添進率領委員及縣議員賴清美、縣府參議柯呈枋等人接迎，現場擠滿上萬人潮，媽祖鑾轎三進三出後，停駐廟前。

廟內早就準備食膳及休憩的地方，以為媽祖今晚會駐駕，沒想到只是停駕休息，明天凌晨1點就要起轎，繼續趕路。

網友們紛紛稱讚「粉紅超跑」果然名不虛傳，速度跟馬力都十足，抬轎者及香燈腳也都是勇腳，令人佩服。但其實大家都累翻了，有的人兩腳早已起水泡，甚至掉隊的也不少，但大家還是堅持跟到底，因為這趟進香之旅即將圓滿結束。