拚觀光！旅展台灣館、簽MOU、會台商 全力吸泰客來台

疫後觀光復甦，全球旅遊市場積極搶客，交通部觀光局、台灣觀光協會也鎖定泰國市場，近日率領33個單位76位業者前往泰國全力推廣台灣觀光，除和泰方簽署合作瞭解備忘錄，促進雙邊觀光交流外，更積極在泰國春季旅展上的台灣攤位找來網紅行銷，分享遊台經歷。今更拜會泰國台灣商會聯合總會及泰國台灣會館，台商也允諾將啟動獎勵旅遊，鼓勵泰籍員工組團赴台觀光。

台泰觀光交流密切，2019年雙邊互訪人次達125萬，泰國來台為41萬3926人次，是亞洲地區來台成長最高的市場。疫後邊境解封，雙方也迅速串起交流，趁著2023泰國春季旅展，台灣館結合「文化」、「美食」及「樂活」三大主題，強力行銷旅行台灣的美好。

包括珍奶、兔年小提燈、客家花布手作、彩繪指甲等，都吸引不少泰國民眾駐足詢問、親自體驗。更請來追蹤人數超過50萬的知名網紅「Sapai Taiwn－June」造訪台灣館，透過影片向民眾分享解封後的遊台經歷，現場互動熱絡。

而今日台灣觀光協會會長葉菊蘭、交通部觀光局副局長林信任及駐泰代表處大使莊碩漢更一同拜會泰國台灣商會聯合總會及泰國台灣會館，針對台泰雙邊觀光進行交流討論。泰國台灣商會聯合總會郭修敏會長表示，台商公司可配合啟動獎勵旅遊，鼓勵泰籍員工組團來台觀光。目前已安排5月及10月送客來台，台方可考慮提供早鳥機票優惠、60歲以上免簽、增加夜間行程種類等措施吸引高端旅客。