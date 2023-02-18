抬頭可見！50顆「星鏈」衛星畫過星空

台北市立天文館科學教育館今指出，今晚7點抬頭可見明亮的紅色火星、最美麗、最易見的星團「M45昴宿星團」外，西方還有耀眼的金星和剛登上太陽系衛星數量寶座的木星。正北方的北極星上方約10度，即伸直手臂約一個拳頭寬處，有50幾顆「 星鏈【星鏈】星鏈（Starlink）是太空探索技術公司SpaceX推出、透過低軌道衛星群提供覆蓋全球的高速網際網路存取服務。2015年SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）在西雅圖宣布推出一項太空高速網際網路計畫—星鏈計畫，目標是發送多達4.2萬顆小型衛星，打造全球高速通訊網路。 」（starlink）衛星整齊序列畫過星空，罕見而壯觀。

館方指出，星鏈衛星是SpaceX公司提供全球網路服務的計畫，每次發射50至60顆，迄今已有3,580顆星鏈衛星部署在低地軌道上，最終總數將達約12000顆。

這些衛星會反射陽光而對天文觀測造成嚴重影響，因此SpaceX公司也致力於降低其亮度。周末晚間七時前後幾分鐘內將出現在北極星上方的星鏈衛星群，是於2月2日才剛發射入軌，亮度約3至3.5等，大約是北極星的一半亮，在無光害處以肉眼即可看見，用雙筒望遠鏡則更容易捕捉到其蹤跡。

冬季是全年亮星最多的季節，不但星座眾多而且很好辨認，金牛座便是其中之一，而昴宿星團M45更是當中最美麗的星體，彷若由500多顆恆星簇集而成的星空珠寶盒。

台北天文館在周末晚間19時至21時開放專業天文望遠鏡提供民眾觀賞，此外宇宙劇場在2月18日、25日的19時及19時30分各開放一場冬季星座的主題解說節目，活動均為免費。