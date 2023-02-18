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白沙媽回鑾不接受躦轎腳 卻還是為他們破例了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖回鑾，為了趕行程，今天從雲林北港沿著海線急行軍進入彰化縣，沿途也都不接受躦轎腳，不過，在行經芳苑國小時，卻破例讓芳苑國小百餘名師生躦轎腳，師生們都樂不可支。圖／陳炳臣提供
白沙屯媽祖回鑾，為了趕行程，今天從雲林北港沿著海線急行軍進入彰化縣，沿途也都不接受躦轎腳，不過，在行經芳苑國小時，卻破例讓芳苑國小百餘名師生躦轎腳，師生們都樂不可支。圖／陳炳臣提供

白沙屯媽祖回鑾，為了趕行程，今天從雲林北港沿著海線急行軍進入彰化縣，沿途也都不接受鑽轎腳，但在行經芳苑國小時，卻破例讓芳苑國小百餘名師生鑽轎腳，讓師生們都樂不可支。

芳苑國小今天由校長吳偉誠帶領全校百餘位師生，在校門口等著參拜白沙屯媽祖，並期待媽祖能進到校園，或者能夠鑽轎腳祈福，但白沙屯拱天宮廟方人員先已告知，因行程緊迫，不接受鑽轎腳。

當師生列隊等著媽祖時，知名的美術家陳炳臣由於即將參加東京都國際美術大賽，期待自己能得到媽祖加持而得獎，他見到芳苑國小們的殷期待，趨前跟他們說，大家要默念，期待媽祖讓他們鑽轎，隨後他們排成兩列，就等著鑾駕過來。

小朋友們也高聲「媽祖媽祖我愛您」，陳炳臣說，媽祖聽到了大家的聲音，果然破例讓大家鑽轎腳，讓師生們雀躍不已

校長吳偉誠說，師生們除了體驗難得的宗教民俗活動外，更期望在媽祖庇佑下，孩子能平安成長，學業進步。

白沙屯媽祖回鑾，為了趕行程，今天從雲林北港沿著海線急行軍進入彰化縣，沿途也都不接受躦轎腳，不過，在行經芳苑國小時，卻破例讓芳苑國小百餘名師生躦轎腳，師生們都樂不可支。圖／陳炳臣提供
白沙屯媽祖回鑾，為了趕行程，今天從雲林北港沿著海線急行軍進入彰化縣，沿途也都不接受躦轎腳，不過，在行經芳苑國小時，卻破例讓芳苑國小百餘名師生躦轎腳，師生們都樂不可支。圖／陳炳臣提供

白沙屯媽祖 北港

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