白沙屯媽祖日行百里 惜未能與鹿港天后宫「雙媽會」
白沙屯媽祖回鑾，沿海線一日百里，急行軍進入彰化鹿港，鑾駕進入新祖宮廣場致意，但眾所期待到鹿港天后宮進行「雙媽會」，則未能如願，令信眾頗為失望。
白沙屯媽祖回鑾的速度驚人，今天上午從雲林進入彰化縣境後， 中午在王功福海宮休息後，又匆匆趕路，沿路幾乎不接受鑽轎腳，香燈腳信眾跟著也十分辛苦，不過沿途仍擠滿參拜信眾，尤其傍晚進入鹿港鎮，更是人潮洶湧，造成交通打結。
白沙屯媽祖鑾駕在信眾簇擁下，從鹿港老街經過新祖宮，廟方人員已在廟前廣場恭迎，鑾駕進入廣場後，向新祖宮媽祖致意後，隨即轉出來，繼續趕路。
鹿港鎮向來是台灣宗教重鎮，尤其是國定古蹟鹿港天后宮，供奉的是湄洲媽祖，輩分崇高，信徒均期待白沙屯媽祖能夠到天后宮向湄洲媽祖致意，來個「雙媽會」，但歷來幾乎都未能如願。
今天傍晚白沙屯媽祖到新祖宮致意時，信眾再燃起希望，期待白沙屯媽祖能到與新祖宮相距不遠的天后宮，來個「雙媽會」，不過，白沙屯媽祖仍未路過天后宮，最後這個期待仍告落空。
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