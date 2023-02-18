白沙屯媽祖日行百里 惜未能與鹿港天后宫「雙媽會」

白沙屯媽祖回鑾，沿海線一日百里，急行軍進入彰化鹿港，鑾駕進入新祖宮廣場致意，但眾所期待到鹿港天后宮進行「雙媽會」，則未能如願，令信眾頗為失望。

白沙屯媽祖回鑾的速度驚人，今天上午從雲林進入彰化縣境後， 中午在王功福海宮休息後，又匆匆趕路，沿路幾乎不接受鑽轎腳，香燈腳信眾跟著也十分辛苦，不過沿途仍擠滿參拜信眾，尤其傍晚進入鹿港鎮，更是人潮洶湧，造成交通打結。

白沙屯媽祖鑾駕在信眾簇擁下，從鹿港老街經過新祖宮，廟方人員已在廟前廣場恭迎，鑾駕進入廣場後，向新祖宮媽祖致意後，隨即轉出來，繼續趕路。

鹿港鎮向來是台灣宗教重鎮，尤其是國定古蹟鹿港天后宮，供奉的是湄洲媽祖，輩分崇高，信徒均期待白沙屯媽祖能夠到天后宮向湄洲媽祖致意，來個「雙媽會」，但歷來幾乎都未能如願。