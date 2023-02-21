這些「鐵」定不能少！網熱議的8大補鐵食物就看這篇



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「高鐵質食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的8大高鐵質食物。你是否常覺得精神不濟、頭暈目眩呢？小心這可能都是鐵質攝取不足的跡象！「鐵」作為血紅素製造的主要元素，負責輸送氧氣至人體各處，同時也幫助人體免疫系統正常運作，一旦攝取不足，便可能引發免疫力下降、臉色蒼白等症狀。而鐵質該如何從日常飲食中攝取呢？網路上就有關於高鐵質食物的話題討論，快來看看網友怎麼說吧！

「動物性」鐵質好吸收受熱議 「雞蛋」方便食用多推崇

▲ 網友熱議TOP8高鐵質食物 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「高鐵質食物」的相關話題討論，可以發現「牛肉」、「豬肝」是不少網友說到補鐵時會立刻聯想到的食物之一，有女性網友發文提道自己「因為貧血常常手腳冰冷」，請益該如何改善，引來不少網友留言分享「聽說紅肉都蠻補鐵的」、「來碗熱呼呼的豬肝湯，絕對是補鐵暖身聖品」，也有醫師提出「動物性鐵質容易吸收」，如紅肉、肝臟類等都是相當好的來源，並表示「女性生理期、懷孕易流失鐵質」可以多補充紅肉食物，攝取充足鐵質。

另外「雞蛋」則因「高CP值」受到網友熱議，日前上班族網友詢問「外食族如何攝取鐵質？」，引來不少留言推薦「雞蛋就是很方便且CP值很高的食物」、「我每天都吃一顆水煮蛋」、「雞蛋就有滿多鐵質的，超商、便當店都能吃到」，表示雞蛋營養成分高且容易取得。

而對於素食者而言，無法取得較易吸收的動物性鐵質，但其他含有豐富植物性鐵質的食物，例如「芝麻」、「堅果」、「豆腐」等，均受到許多網友討論，便有營養師提到素食者若想補鐵，「早餐部分就很推薦來一杯黑芝麻糊」，也有網友分享自己會「隨身攜帶一小包堅果補充能量」，方便攜帶又能即時補充營養。

當人體鐵質流失或攝取不足可能會出現疲倦、抵抗力下降等症狀，嚴重者甚至會引發缺鐵性貧血。想要預防缺鐵症狀，第一步便可以從日常飲食中下手，看完以上網友的推薦，快檢查一下自己的三餐搭配，營養是否足夠均衡吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「高鐵質食物」相關討論則數。

觀測期間：2022/01/01~2023/01/15，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw