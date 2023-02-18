未來一周2波東北季風襲 明午後轉濕涼、入夜恐驟降14度

明天(19日)東北季風南下，各地中午過後明顯轉涼，中央氣象局表示，明天上午台灣各地為晴到多雲，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下午起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，入夜後北部地區溫度下探13至15度，相較於今天白天高溫一口氣驟降14度。

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周有兩波東北季風影響台灣，第一波明天中午過後南下，一路到周三北部地區整天濕涼，其他地區早晚也有涼意，為多雲到晴天氣。最冷時間落在周二晚間至周三清晨，有接近大陸冷氣團等級，北部地區低溫約12、13度，中部地區13、14度，南部及花東地區約15至17度，周三白天起這波東北季風就會減弱。

陳伊秀指出，明天上午北部地區高溫約19至23度，較今天白天27、28度略微下降，入夜後到周一清晨低溫約下探13至15度；雨勢部分，明天上午僅東半部有零星降雨，午後北台灣及東半部地區開始會有局部雨勢。

她表示，下一波東北季風預計下周五增強，一路影響至26日，目前預估與這波強度差不多，仍需再觀察。另外，她也說，菲律賓東方近海有熱帶氣壓擾動，下周一、二會逐漸往北移動，接近台灣東部外海，但剛好遇到東北季風影響而減弱，預計不會生成颱風影響台灣。