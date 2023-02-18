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疫情趨緩口罩用量大減如何保存 醫師曝務必做好這件事

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疫情趨緩口罩用量大減如何保存 醫師曝務必做好這件事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
新冠肺炎疫情趨緩，20日起室內口罩令放寬，但搭乘大眾運輸仍須戴口罩。本報資料照片。記者林伯東／攝影
新冠肺炎疫情趨緩，20日起室內口罩令放寬，但搭乘大眾運輸仍須戴口罩。本報資料照片。記者林伯東／攝影

指揮中心日前宣布下周一（20日）室內口罩令解封，除醫療、長照等機構及大眾運輸系統外，室內不需要戴口罩，但許多民眾家中仍有許多口罩成為困擾，不知如何處理？

新北市立土城醫院院長黃璟隆說，室內口罩令雖解封，但指揮中心建議，出現發燒或呼吸道症狀及年長者、免疫低下者外出須戴口罩，提醒口罩保存最重要的是「防潮，避免口罩受潮失去阻擋病毒功能。

黃璟隆說，台灣氣候潮濕，當室內濕度高時，物品容易發霉，甚至出現壁癌等情形，民眾最好把家中沒拆封、未用過的口罩放入防潮箱，如果是放在儲物櫃，而儲物櫃最好放置防潮盒，降低口罩受潮機會，平時家中濕度過高也應開啟除濕機，將濕度維持在55%左右，當家中出現壁癌時，代表家中濕度高，應重新粉刷，避免影響健康

衛福部雙和醫院成人感染科資深主治醫師李垣樟說，雖然口罩使用機會慢慢降低，但如果有發燒或呼吸道症狀，以及年長者、免疫低下者外出，或是常需與年長者、免疫低下者接觸，或到人潮聚集，且無法保持適當距離或通風不良的場合，還是要戴口罩，特別是家中有年長者、免疫低下者，務必格外注意，最好接觸時仍要勤洗手、戴口罩，不要把病毒傳染給脆弱族群

指揮中心提醒，民眾仍應持續落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生好習慣，並呼籲尚未完整接種新冠疫苗的民眾，盡速完成接種，保護自身及親友健康

室內口罩令20日解除，四大時機仍建議戴口罩：

一、於以下指定場所之室內空間須按規定全程戴口罩。包括：

1.醫療照護機構：醫療、醫事、老人福利、長期照顧服務、榮譽國民之家、兒童及少年服務、身心障礙福利機構

2.公共運輸及特定運具：車廂、船舶、航空器等運具及場站

得於上列指定場所不戴口罩之例外情形：飲食、拍照、不適合或無法戴口罩之檢查、治療或活動

二、下列特殊情境建議要戴口罩：

1.有發燒或呼吸道症狀

2.年長者或免疫低下者外出時

3.人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場合

4.與年長者或免疫低下者（尤其是未完整接種疫苗者）密切接觸時

三、其餘室內場所、室內空間，由民眾自主決定戴口罩

四、上述放寬措施為通案性規定，相關細節得另依主管機關規定辦理

口罩 發燒

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