雲嘉南空品紅色警戒 環署：燃煤電廠提前降載減排

因風場逐漸轉為偏東風，雲嘉南縣市在背風渦旋以及輻射冷卻效應的雙重影響下，風速弱，汙染物可擴散高度也低，導致PM2.5濃度累積，也不易消散，今呈現霧茫茫的景象，今上午雲嘉南地區AQI已經達150以上的紅色警戒等級。環保署說，已與中南部各地方政府及台電事先預報資訊，提前在昨天就開始進行燃煤電廠降載減排等應變作為。

環保署表示，今天早上雲嘉南地區空氣品質變差，環保署昨天已先協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從昨天到今天中午，已降載電量達1億度，換算硫氧化物減量30.8公噸，氮氧化物減量30.4公噸，懸浮微粒減量0.9公噸，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）6天所需電量造成的排放量。

地方政府部分，環保署指，嘉義縣市及台南市已經成立府級指揮中心，統一調度應變作為，另彰化、雲林、高雄及屏東等縣市環保局也陸續成立應變小組進行應變。其中，彰化縣要求營建工地及裸露地加強灑水或周邊區域洗街；雲林縣進行露天燃燒巡查及洗街，同時通知衛生所、護理機構、高等中學以下學校執行防護作為。

嘉義縣以無人載具針對露天燃燒熱點進行空拍巡查；嘉義市重點在餐飲業汙染防制及寺廟減燒金紙；台南市針對醫院、學校等敏感族群周邊加強車輛管制；高雄市部分以鋼鐵業等大型工廠及營建工地為主要查核對象；屏東縣則針對砂石業、疏濬專區及營建工地等重點對象加強管制。

環保署表示，這次空品不良的原因在於受到大陸冷高壓南下前吹東風影響，雲嘉南地區位處背風側弱風區，整體擴散條件不佳所致，明天中午起東北季風增強，雖然擴散條件稍有改善，但這波東北季風可能會挾帶境外汙染物進而影響台灣空氣品質，預計將持續到20日。