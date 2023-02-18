境外空汙南移 台南空氣品質達紅色警示影響到下周一

台南市今日戶外空氣品質不佳，上午7時新營、善化、安南及台南測站達到「紅色警示」等級（AQI : 151～200） 。市長黃偉哲一早指示市政府成立空汙防制指揮中心以減緩空品不良，更強力要求全市75處重點列管工地做好物料堆置覆蓋及工地範圍灑水，加強人口密集處之重點道路洗街。依最新氣候資訊，午後海風增強，空品可望逐步改善。

環保局表示，自昨（17日）深夜起，弱北風導致本島汙染物逐步南移， 18日清晨濃霧再加上混合層高度僅約200至250公尺（夏天混和層一般可達1500公尺以上），造成汙染物擴散空間受限形成汙染物累積效應，使得PM2.5濃度偏高，影響雲嘉南高等縣市。今（18）日下半天海風增強，擴散條件較佳，空氣品質將逐漸轉好，但預估明（19）日午後將有一波境外汙染來襲，會影響至下周一（20日），約中午過後，空品會漸轉佳。

台南市府各局處已啟動加強汙染管制與健康防護提醒等應變措施，包括發布空氣品質惡化警示訊息，提醒避免戶外運動、外出佩戴口罩、教育局戶外課程改至室內等；加強高汙染車輛管制；啟動無人機（UAV）執行露天燃燒空拍稽查；通報前60大公私場所汙落實染防制設備操作，並抽查是否依規定操作；通報轄內75處大型工地做好加強物料堆置覆蓋及工地範圍灑水等作業以抑制揚塵；針對人口密集區域之主要道路進行洗街。