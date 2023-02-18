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陸觀測到霾害！明起境外空汙襲台 雲嘉南空氣品質亮橘燈

陸觀測到霾害！明起境外空汙襲台 雲嘉南空氣品質亮橘燈

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來一周空氣品質預報。圖／取自空氣品質監測網
未來一周空氣品質預報。圖／取自空氣品質監測網

受環境風場偏東風影響，雲嘉南空品區今為「紅色警示」等級。環保署空氣品質監測網指出，明天中午起東北季風增強，可能挾帶境外汙染物移入，雲嘉南、高屏地區亮橘燈，21至23日持續受東北季風影響，位於下風處的中南部地區汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，更可能引發地表揚塵現象。

環保署表示，中國北京到上海地區今觀測到霾害，根據中央氣象局天氣預報資料及空氣品質監測、模式模擬資料顯示，明天下午起受東北季風增強影響，挾帶境外汙染物南下影響台灣空氣品質，預估西半部空品區多為橘色提醒等級。

環保署指出，今觀測到中國北京至上海一帶PM2.5小時濃度約80~120微克／立方公尺，預估明下午起隨東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達45~55微克／立方公尺，境外汙染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級。

下周一環境風場仍為東北風，南部地區位於下風處風速較弱，空氣品質多為橘色提醒等級。預計下周一下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積汙染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

環保署表示，由於這次境外汙染可能滯留中南部，環保署已事先通知各地方政府注意空品變化，即時要求轄區內主要汙染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載。

環保署說，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，提醒民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊、「環境即時通」APP或「愛環境資訊網」 查詢最新空氣品質變化。

空氣品質 環保署 東北季風

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