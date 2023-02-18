演唱會今起吸引40萬歌迷 高雄12家百貨推優惠搶客

今年2至4月多場演唱會在高雄舉辦，今晚由「新好男孩」打頭陣，後續還有「BLACKPINK」、五月天及張惠妹等知名歌手或樂團辦演唱會，預估吸引40萬以上歌迷齊聚高雄。高市經發局指出，看好演唱會商機，夢時代、大遠百、漢神、義大世界等12家百貨商場響應「加食延暢」活動，分別推出10元摩天輪、憑票根兌換購物袋及消費折扣等項優惠，歌迷們不要錯過。

經發局指出，「加食延暢」首波號召酒吧、餐酒館及火鍋等夜經濟特色店家，歌迷在演唱會當日及前後兩天消費可享優惠。第二波鎖定百貨公司，新光三越左營店及三多店、漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代、義享天地、義大世界、大遠百、SOGO三多、SKM PARK、大立百貨及左營環球購物等12家百貨祭出各項優惠。

漢神巨蛋有地利之便，憑演場會門票或票根可在全館40個專櫃享消費折扣，還有臉書按讚兌換限量HAOFA╳高雄海神3D立體氣密型口罩2個。3月18及19日BLACKPING演唱會門票及館內消費滿千元發票，可兌換「CHIVAS 18年x LISA限量版」摸彩券一張。

高雄SOGO「溜溜酸菜」消費贈陳皮梨湯、「品田牧場」消費2客套餐贈炙燒奶香帆立貝2顆等。高雄大遠百逾20個專櫃及餐廳提供優惠，如方師傅滿百9折、海底撈送指定菜品。義大世界4月16日前憑票根當日消費滿千元發票，出示義大會員E卡即贈吉祥物午安枕乙顆。夢時代憑演唱會門票搭乘摩天輪只要10元。

SKM PARK部分，2月24日至4月16日憑票及會員卡兌換限量高雄草衙限定購物袋、3月16日至4月16日憑票根及館內不限金額發票完成指定口訣可兌換限量演場會必備神器。詳細優惠資訊可上活動官網（https://www.khafterparty.com/）查詢。