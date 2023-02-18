華航3月恢復松山-虹橋航線 兩岸航班將達疫情前水準

隨著疫後出入境旅客增加，中華航空表示，因應市場動態及機場規定，持續增班兩岸航線，2月上海航線每周15班，包括松山-浦東每周6班、桃園-浦東每周7班、高雄-浦東每周2班，3月起將再陸續增班，且3月26日夏季班表開始，也將恢復松山-虹橋起降，屆時台灣往返上海將達每周26班，恢復至疫情前水準。

華航表示，3月1日起將新增CI503／504天天飛航、CI505／506桃園-浦東每周五飛航1班，桃園-浦東倍增為每周15班；3月2日起高雄-浦東也增至每周5班；3月26日夏季班表開始，CI201／202恢復為松山-虹橋起降、每周6班，搭配桃園-浦東15班、高雄-浦東5班，將恢復疫情前水準。

華航指出，2月起每周2班的桃園-北京開始逐步增班，3月1日起增為每周3班，3月26日夏季班表開始天天飛航、每周7班；3月1日起高雄-廈門由每周1班增為3班，加上桃園-廈門天天飛航、每周7班，廈門航線將和疫情前一樣達每周10班。

此外，華航也說，配合成都雙流國際機場（CTU）航廈施工作業，自3月26日起，華航桃園-成都航班將改至天府國際機場（TFU）起降，維持每周2班服務。提醒旅客出發前務必確認起飛和降落機場，後續也將視市場需求滾動式調整航班。