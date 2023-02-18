228連假暫停一般郵件收寄 全台僅這郵局有營業

228連假（2月25日至2月28日）共4天，中華郵政公司表示，連假期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，僅開放收寄國內、國際快捷郵件。另外，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政公司表示，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

中華郵政指出，連假期間，台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股也供收寄國際快捷郵件服務，但因美國、歐盟27國、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷商品類郵件仍須於營業日至各局交寄。另外，郵局設於各地的i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務。