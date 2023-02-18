爽中1600！網見明細多張1元怒罵「洗發票」 真相曝結局反轉

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聯合新聞網／ 綜合報導

為鼓勵民眾使用載具存發票，有加開雲端發票專屬獎，一名網友分享上期和這期總共中了6張發票，獎金合計新台幣1800元，不過有眼尖的網友發現他發票消費金額有許多1元及2元，質疑是不是洗發票，引起熱議。

網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，貼出雲端發票的消費紀錄，上期9、10月的發票有614張只中了1張200元，11、12月的發票只有530張卻中了五張共1600元，原Po感嘆「果然運氣成分佔居多」。

一名網友分享上期和這期總共中了6張發票，有眼尖的網友發現他發票消費金額有許多1元及2元。圖擷自《爆怨2公社》
一名網友分享上期和這期總共中了6張發票，有眼尖的網友發現他發票消費金額有許多1元及2元。圖擷自《爆怨2公社》

貼文一出立刻有網友見到消費紀錄後質疑「怎麼那麼多1元發票」、「這是傳說中專業洗發票的？」、「那麼多個位數發票，還有同一天號碼差幾號，這有洗發票嫌疑吧」、「你500張才消費1萬多….我100張以內就破萬了」、「你張數多我10倍，我金額多你一倍」、「才1萬7有530張，一堆個位數跟十位數的，我每個月兩三萬發票都沒超過60張」。

另外，也有網友好奇「超商1元是什麼，現在影印都要3元不是嗎」、「超商有1元的商品可以買？」，原Po則解釋「別誤會，是用紅利折抵，例如我買25元健酪折24留1塊付現金，這樣發票就能兌獎了！否則全部折抵就會像新聞報導的全部折抵成0元，那張中1000萬就不能領了」，至於8元的發票是買養樂多。

事實上依《統一發票給獎辦法》，統一發票載明為零元，不適用給獎的規定，因此不少民眾會將點數或禮卷折抵至剩1元。

統一發票 超商

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