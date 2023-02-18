228連假預期出遊車潮 高公局11條替代道路更省時

228連假（2月25日至28日）共4天，高公局預估南北長途車流量大，首日南向為平日的1.5倍，國5南向南港系統至頭城更可能從前一天上午9點就開始塞到深夜，預估尖峰時段行車時間為平常的5至7倍，規畫國道長途及短途共11條替代道路，以達分流。

高公局表示，預估今年228假期交通量為109至120百萬車公里，以旅遊旅次為主，假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主；其中，首日南向可達67百萬車公里，為平日的1.5倍，

高公局表示，依歷年易壅塞路段，針對國道長途旅次規畫4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向、國1國3新竹至台南地區雙向、國6舊正至台中地區雙向及國3霧峰至國1台中系統國3中港系統。針對短途旅次建議直接利用省、縣道，7條區域性替代道路包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。